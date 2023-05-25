Dnestr.TV

 
0

Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь

Православная церковь Украины переходит на новоюлианский календарь

Православная церковь Украины с 1 сентября перейдет на новоюлианский церковный календарь, в соответствии с которым Рождество на Украине будут праздновать 25 декабря.

«Решением Архиерейского Собора поместной Украинской православной церкви под председательством блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания 24 мая 2023 года утверждено постановление о календарном вопросе, в котором определен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года», — говорится в сообщении ПЦУ, сообщает РБК

Прихожане этой церкви, которую в Москве называют раскольничьей, теперь Рождество будут отмечать 25 декабря вместо 7 января, Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября вместо 14 октября, Крещение Господне — 6 января вместо 19 января и День Святителя Николая — 6 декабря вместо 19 декабря.

Празднование Пасхи останется без изменений. Троицу будут праздновать на 50-й день после Пасхи.

Общее употребление новоюлианского календаря будет введено в ПЦУ с 1 сентября этого года, когда начинается новый церковный год.

В то же время ПЦУ сохранила за приходами и монастырями право использовать старый календарь. «Календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно», — отметили в церкви.

Переход на новый календарь должен утвердить Поместный собор церкви 27 июля.

В ПЦУ заявили, что юлианский календарь воспринимается в стране «как связанный с русской церковной культурой». «Поэтому стремление сохранения и утверждения украинской духовной идентичности, защита от агрессии «русского мира» требуют от нас назревшего решения», — заключили в церкви.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года. В январе 2019-го она получила статус автокефалии. РПЦ не признала новую церковь.

  • Сегодня, 08:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Fly One переводит свои самолеты в Румынию - риск безопа ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Fly One переводит свои самолеты в Румынию - риск безопа ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна