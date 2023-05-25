Депутаты правящей партии PAS зарегистрировали в парламенте законопроект об отмене празднования Дня Победы 9 Мая. Вместо этого депутаты предлагают отмечать "День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне", сообщает kp.md
Проект включен в повестку дня заседания парламента 25 мая.
Проект, согласно пояснительной записке, "вносится в контексте ошибки, которая существует между реальной датой (8 мая) завершения Второй мировой войны на европейском континенте и 9 мая, внедрённым Сталиным и СССР в социалистическом лагере - чтобы утвердить главенствующую роль в победе против бывших нацистских союзников (смотрите пакт Молотова-Риббентропа и его последствия)".
При этом Майя Санду перед выборами обещала, что в должности президента никому не позволит ущемлять права. "Люди могут отмечать праздники, в том числе 9 Мая. Это ваше право, и его никто не может у вас отнять", - говорила она во время избирательной кампании.
Партия социалистов осудила намерение правящего режима попрать память о Победе в Великой Отечественной войне.
"ПСРМ в очередной раз отмечает, что мы — потомки победителей, и мы с гордостью и благодарностью вспоминаем наших героев, наших дедов и отцов, которые плечом к плечу самоотверженно сражались с другими народами одной большой страны, приближая победный май 1945-го. Наш моральный долг – не забывать об этом, передавать эту память будущим поколениям, давать решительный отпор всяческим попыткам замолчать или исказить правду о событиях тех лет", - говорится в сообщении формирования.
Партия социалистов обратилась ко всем гражданам и патриотическим силам с призывом объединиться и отстоять общенародное празднование Дня Победы над фашизмом 9 Мая.
"Мы будем продолжать праздновать этот день, как и наши предки, из поколения в поколение", - заключается в обращении.
Тем временем :Одиночный пикет в знак протеста
Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович намерен провести одиночный пикет у здания парламента Молдовы утром, 25 мая.
"Уважаемые друзья и подписчики! 25 мая в 8.00, я, Петрович Алексей Владимирович, гражданин Республики Молдова, выхожу в одиночный пикет к зданию Парламента РМ в знак несогласия переименования Дня Победы и отказа от чествования памяти героев, погибших за независимость нашей Родины", - сообщил он.
"Завтра я выхожу как внук Солдата Великой Отечественной войны, как Иван, помнящий свое родство, как человек, через руки которого прошли тысячи погибших на той страшной войне героев. Все, кто готов встать рядом со мной - приходите", - заключил Петрович.
Напомним, 9 мая 2023 года более 50 тысяч человек приняли участие в шествии «Бессмертный полк», организованном в честь Дня Победы в Кишиневе. Полиция, по распоряжению властей, в День Победы штрафовала всех граждан, надевших георгиевскую ленту, признанную в РМ «символом российской военной агрессии».
Обновлено в 9:47
У здания парламента протестуют против переименования Дня Победы
К пикету, о котором 24 мая объявил Алексей Петрович, присоединяются другие протестующие против переименования Дня Победы. В их числе - депутаты парламентской фракции БКС.
Как и было заявлено, Петрович прибыл к зданию парламента. Он написал в соцсетях: "У здания Рейхстага!". На акцию протеста принесли каски времен Второй Мировой войны и копию Знамени Победы. Протестующие развернули плакаты с лозунгом "Мы потомки победителей", сообщает point.md
Петрович является руководителем Национального координационного комитета "Победа" и одним из главных инициаторов проведения акции "Бессмертный полк" 9 мая.