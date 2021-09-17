Если чиновник за 3 рабочих дня не перенаправит поступившее обращение в компетентный орган и не сообщит об этом заявителю, то может заплатить штраф от 10 до 25 РУ МЗП (от 184 до 460 рублей).
Нормы депутаты Верховного Совета прописали в Кодексе об административных правонарушениях. В законе такой размер штрафа уже был предусмотрен за нарушение сроков рассмотрения обращения (30 календарных дней). Теперь ответственность вводится и за неперенаправление обращения в компетентные органы в течение 3 рабочих дней, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Скорректирован также закон «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений». В нем будет четко прописано, что если в письменном обращении поставлены вопросы, которые не относятся к компетенции этого органа госвласти и управления, то в течение 3 рабочих дней его нужно перенаправить в профильные структуры. И уведомить заявителя письменно в тот же срок о том, кому направлено его обращение. А в случае, когда чиновник пропустил эти 3 рабочих дня, то он все равно обязан перенаправить обращение.
Законопроекты разработаны парламентариями Александром Коршуновым, Григорием Дьяченко и Вадимом Кравчуком для защиты прав и интересов граждан.
«В течение 3 рабочих дней государственный орган должен перенаправить данное заявление. Но сейчас мы закрепили, что даже если 3 дня прошло, все равно эту обязанность никто с них не снимает, и они обязаны перенаправить данное обращение именно в тот орган, который уполномочен его рассматривать. Если этого не сделают, будут платить штрафы», – отметил заместитель председателя Комитета по законодательству Григорий Дьяченко.
За повторное нарушение прав граждан штраф должностным лицам придется заплатить больше – от 25 до 50 РУ МЗП (от 460 до 920 рублей).
Законопроекты приняты во втором окончательном чтении. Они вступят в силу после подписания главой государства.