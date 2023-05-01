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Минэкономразвития отчиталось о реализации программы развития туризма в 2022 году

Минэкономразвития отчиталось о реализации программы развития туризма в 2022 году

На площадке Верховного Совета заслушали отчет о реализации Государственной целевой программы «Поддержка и развитие туризма в ПМР» за 2022 год. Как сообщает пресс-служба Правительства, продвижение сферы туризма – это одно из направлений Стратегии развития республики в 2019-2026 гг.

В прошлом году программу сократили: урезали финансирование по ряду направлений, включая международные мероприятия – участие в форумах, выставках, организацию встреч в самом Приднестровье. Такое решение было обусловлено внешнеполитическим положением дел по периметру республики. В целом упор сделали на внутреннее направление.

Так, были установлены указатели основных туристских достопримечательностей и маршрутов на сумму 285,5 тыс. рублей. Всего в Приднестровье 160 таких указателей, и 100 из них установили как раз в прошлом году.

Больше всего – в Каменке (35 штук), в Дубоссарах – 17, Бендерах – 12, Днестровске и в Рыбнице – по 10, Григориополе – 8, Тирасполе и Слободзейском районе по 4 указателя.

Как отметила замминистра экономического развития Наталья Ситкина, все они соответствуют международным стандартам. Также были созданы аудиогиды и информационные стенды с QR-кодами и информацией на иностранном языке.

«Одиннадцать малых стендов и один большой в Каменке и Каменском районе, десять стендов и два больших в Рыбнице, девять стендов в городе Бендеры, семнадцать в Григориополе, четыре стенда в Слободзее и пять – в Дубоссарском районе. Фактическое финансирование данного мероприятия составило 155 тыс. рублей», — сказала замминистра.

Для развития велосипедного туризма и популяризации активного образа жизни были созданы условия для движения велосипедного транспорта по городам республики. На выделенные деньги в Бендерах установили пять велопарковок, нанесли соответствующую дорожную разметку протяженностью 4,4 км и смонтировали 43 дорожных знака.

Параллельно профильные структуры продвигали приднестровский туристский продукт в интернете. При сотрудничестве с международными туроператорами и агентствами информация о республике размещалась не только на онлайн-ресурсах, но и в печатных изданиях, в том числе иностранных. Плодотворная работа проводилась по продвижению сайта «Познавай Приднестровье».

«В рамках данного мероприятия была произведена настройка и запуск контекстной рекламы сайта "Познавай Приднестровье" в поисковиках Google регионов: Приднестровье, Молдова, Германия, Италия, США, Великобритания, Австрия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Израиль. А в Yandex – регионы Приднестровье и Молдова. Суммарное количество просмотров страниц сайтов в итоге более 450 тысяч», — отметила Наталья Ситкина.

В целом реализация госпрограммы в прошлом году проводилась по шести направлениям, исполнена она на 95%. На развитие туристической отрасли в прошлом году выделили около миллиона рублей.
  • Сегодня, 09:35
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