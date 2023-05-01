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На Moldexpo в Кишинёве бюсты времен СССР закрыли баннерами
В редакцию портала Point.md прислали фотографии, на которых запечатлен внутренний двор Moldexpo. На кадрах видно, что имеющиеся там бюсты закрыты баннерами с изображением природы.
Речь идет о бюстах Георгию Димитрову, Владимиру Ленину и Карлу Марксу, установленных еще во времена СССР.
Помимо этого, баннеры прикрывают и надписи, сделанные на кириллице.
По предположению пользователя, приславшего фото, "прикрыли от зарубежных гостей на время", сообщает point.md
- Сегодня, 09:51
- DTV
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