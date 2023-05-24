фото: председатель комиссии по нацбезопасности парламента РМ Лилиан Карп, скрин TVR Moldova
У Молдовы есть не только приднестровская проблема, но и гагаузская. Об этом на TVR Moldova заявил депутат правящей партии «Действие и солидарность», председатель комиссии по нацбезопасности Лилиан Карп. Он потребовал, чтобы термин «Гагаузия» был исключен, добавив, что сама автономия может существовать только до тех пор, пока ее жители говорят на гагаузском языке, который они заменили русским, сообщает eadaily.com
«Большая проблема, которая у нас есть, — это не только приднестровская проблема, но и гагаузская проблема, которая должна быть как-то решена, потому что ситуацию, которая сформировалась в Гагаузии, нельзя воспринимать толерантно в условиях, когда Гагаузия была принята как территориальное и культурное образование, а не как автономное политическое образование. Но все постепенно, понемногу уступали», — цитирует Карпа primul.md
Он добавил, что Гагаузия трансформировалась в своеобразную российскую область, где люди общаются на русском языке и забывают о своей гагаузской идентичности.
«Мы должны им очень четко сказать: „Ребята, вы можете иметь эту автономию, но до тех пор, пока вы говорите на гагаузском языке“. Мы можем выступить с определенными проектами и программами для Гагаузии, но пока вы сохраняете свою культурную и языковую идентичность. Но язык общения — это румынский язык. Другой язык с административной точки зрения не может существовать», — подчеркнул депутат.
Более того, парламентарий от ПДС уверен, что и сам термин «Гагаузия» должен быть исключен.
«В АТО Гагаузии фактически термин „Гагаузия“ должен быть исключен. Выборы показали, что единственной их проблемой было то, что мы говорим на румынском языке. А второй момент, который их волновал, что мы — которых большинство в РМ — хотим европейской интеграции», — резюмировал Лилиан Карп.
Напомним, Апелляционная палата Комрата на заседании 22 мая утвердила мандат нового башкана (глава администрации) автономии Евгении Гуцул, при этом констатировала, что значимых нарушений во время выборов не было. Центральные власти Молдовы решили признать итоги голосования, на которых победила кандидат от оппозиционной партии «Шор» с пророссийскими взглядами, недействительными. В ЦИК Комрата были проведены обыски по «делу о незаконном финансировании» и изъяты списки избирателей.
В ответ на это Народное собрание Гагаузии заявило, что Кишинев перешел «красные линии» в давлении на автономию, но оно защитит выбор своего народа.
Тогда премьер-министр Дорин Речан предупредил, что его правительство не будет работать с башканом, выступающей за укрепление связей с Россией, а президент Майя Санду обвинила гагаузских политиков в том, что все они «агенты Кремля и даже не знают румынского языка».
Как сообщало EADaily, бывший председатель Конституционного суда Молдовы Александр Тэнасе считает, что ситуация с выборами в Гагаузской автономии является провалом политики, продвигаемой Кишиневом.
«Если объективно посмотреть на ситуацию, то у Кишинева никогда не было четкого подхода или политики в отношении АТО Гагаузия. Я считаю, что пришло время, когда мы должны сначала оценить, что означает эта автономия, в какой степени она достигла своих целей», — заключил Тэнасе.
В свою очередь, другой эксперт — бывший вице-премьер Александр Муравский — считает, что нынешние проевропейские власти Молдовы сами сделали все для того, чтобы на выборах в Гагаузии победили пророссийские силы. Он пояснил, что такой результат был предопределен всей предыдущей откровенно негативной, если не сказать враждебной, политикой центральных властей по отношению к автономии.