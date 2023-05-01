Президент ПМР Вадим Красносельский подписал законопроекты, которыми вносятся поправки в антикоррупционное законодательство республики.
Поправки в законы ПМР «Об оперативно-разыскной деятельности» и «О противодействии коррупции» были приняты Верховным Советом 26 апреля. Тексты законодательных актов опубликованы на официальном сайте главы государства.
Напомним, что в соответствии с законодательством кандидаты, желающие занять должности государственной службы, и госслужащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, причем не только о своих, но и супруг (или супругов) и несовершеннолетних детей, а также о соблюдении установленных антикоррупционным законодательством ограничений и обязанностей.
В соответствии с вновь принятыми законами Президент ПМР утверждает порядок проведения проверок достоверности и полноты этих сведений, а также список должностных лиц, которые праве проводить эти проверки, обращаясь с запросами в правоохранительные органы, а банки и кредитные организации.
Для правоохранительных органов такие запросы являются основанием для проведения оперативно-разыскных мероприятий, а банки должны предоставлять уполномоченным должностным лицам информацию по операциям, счетам и вкладам проверяемых чиновников.
Поправки в антикоррупционное законодательство вступят в силу через шестьдесят дней, следующих за датой их официального опубликования.