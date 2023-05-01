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Соревнования пожарных

Соревнования пожарных
фото : mvdpmr.org

В Тирасполе 25 мая прошли соревнования звеньев газодымозащитной службы.

В борьбу вступили 11 команд пожарных со всех городов республики. В состязаниях три этапа: проверка теоретических знаний специалистов, практических умений и навыков – участникам необходимо было как можно быстрее найти «пострадавшего» в теплодымокамере и эвакуировать его, в завершение спасти человека, находившегося в многоэтажном здании, сообщает пресс-центр МВД ПМР

Участники соревнований продемонстрировали отличную физическую и психологическую подготовленность, выносливость, профессиональные навыки работы с пожарно-техническим оборудованием.

Сильнейшими в состязании звеньев газодымозащитной службы признаны пожарные СВПЧ-1 города Тирасполь. Они были первыми во всех трёх этапах.

Вторыми стали огнеборцы СВПЧ-6 города Каменка.

Третье место в упорной борьбе завоевали сотрудники военизированной пожарной части по охране Молдавской ГРЭС.

Кубки и медали победители получили из рук министра внутренних дел ПМР. Глава ведомства поблагодарил всех участников соревнований за службу и ответственный подход к своему делу, пожелал дальнейших успехов в совершенствовании профессионального мастерства.

Соревнования пожарных

Соревнования пожарных

Соревнования пожарных

Соревнования пожарных

фото : mvdpmr.org
  • Вчера, 18:25
  • DTV
  • Просмотров: 63
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