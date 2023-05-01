В Тирасполе 25 мая прошли соревнования звеньев газодымозащитной службы.
В борьбу вступили 11 команд пожарных со всех городов республики. В состязаниях три этапа: проверка теоретических знаний специалистов, практических умений и навыков – участникам необходимо было как можно быстрее найти «пострадавшего» в теплодымокамере и эвакуировать его, в завершение спасти человека, находившегося в многоэтажном здании, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Участники соревнований продемонстрировали отличную физическую и психологическую подготовленность, выносливость, профессиональные навыки работы с пожарно-техническим оборудованием.
Сильнейшими в состязании звеньев газодымозащитной службы признаны пожарные СВПЧ-1 города Тирасполь. Они были первыми во всех трёх этапах.
Вторыми стали огнеборцы СВПЧ-6 города Каменка.
Третье место в упорной борьбе завоевали сотрудники военизированной пожарной части по охране Молдавской ГРЭС.
Кубки и медали победители получили из рук министра внутренних дел ПМР. Глава ведомства поблагодарил всех участников соревнований за службу и ответственный подход к своему делу, пожелал дальнейших успехов в совершенствовании профессионального мастерства.