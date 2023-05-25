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Молдавские военные не подписали доклад Объединённого военного командования

Молдавские военные не подписали доклад Объединённого военного командования

Работа Объединённой контрольной комиссии пробуксовывает. На сегодняшнем заседании стороны не подписали доклад Объединённого военного командования за прошлую неделю. Напомним, это одна из основ механизма ОКК – в течение недели военные наблюдатели объезжают посты миротворцев, оценивают обстановку в Зоне безопасности и потом отражают это в общем докладе.

Молдавская делегация в ОКК отказалась подписывать документ. Как следствие, его не зачитали на сегодняшнем заседании, что обычно происходит каждую неделю. Причина – несогласие с тем, что в документе используются словосочетание «Министерство обороны Приднестровья» и названия иных ведомств нашей республики, сообщает novostipmr.com

«Те разногласия, которые легли в основу неподписания молдавской стороной данного документа, банальны. Ведь всё заключается в том, что есть аббревиатура определённых названий. Вот, допустим, военные наблюдатели подъезжают к воинской части, выходит командир, и его спрашивают: "Какому ведомству вы подчиняетесь?". Естественно, командир воинской части отвечает: "Я подчиняюсь Министерству обороны Приднестровья". Это слышали военные наблюдатели Приднестровья, России и, естественно, Молдовы. В соответствии с регламентирующими документами … всё должно быть записано исходя из того, как это было произнесено», – сказал в интервью журналистам сопредседатель в ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Тем более что названия «Минобороны ПМР» и подобные ему уже много лет фигурируют в документах и докладах Объединённого военного командования и Объединённой военной комиссии, подчеркнул глава приднестровской делегации.

«Я искренне сожалею, но должен констатировать, что сегодня с молдавской стороной диалога не получилось», – добавил Олег Беляков, отметив, что Приднестровье расценивает подобные действия как какую-то инициативу по блокированию работы ОКК.

Блокпосты на приднестровских дорогах снова стали камнем преткновения на заседании Объединённой контрольной комиссии. Молдавская делегация упорно именует их фортификационными сооружениями и настаивает на полном снятии. В заявлении, распространённом неделю назад, Кишинёв выражает озабоченность «в связи с ухудшением обстановки в Зоне безопасности», «ростом напряжённости и осложнением ситуации в зоне ответственности Совместных миротворческих сил».

Тирасполь, в свою очередь, недоумевает, о каком «росте напряженности» идёт речь. Чтобы подчеркнуть своё категорическое несогласие, сегодня делегация выступила с «Особым мнением» – документом, где в том числе подчёркивается, почему такие посты необходимы.

Сопредседатель в ОКК от Приднестровья Олег Беляков напомнил, что в республике уже год действует код террористической опасности. Хоть он и смягчился (с красного стал жёлтым), но, как показывают события этой весны, угроза в республике сохраняется. В своём заявлении (том самом особом мнении) делегация напоминает о ряде терактов, совершённых в прошлом году, и о тех, что удалось (к счастью) предотвратить в этом. Обо всех них Тирасполь широко информировал как официальный Кишинёв, так и ряд крупных политических игроков и международных организаций.

«Обвиняют нас в том…, что мы защищаем приднестровский народ, в том, что мы готовы представить соответствующую информацию по готовящимся терактам международному сообществу. Оказывается, что мы во всём этом виноваты, что боремся за то, чтобы не случилось здесь беды», – выразил недоумение Олег Беляков.

Приднестровская делегация напомнила, что все акты террора совершались только на территории Приднестровья и в приднестровской части Зоны безопасности. На территории же Молдовы, в том числе и в молдавской части Зоны безопасности, ничего подобного не было.

«Сегодня предлагается переписывать все канавы и ямы, не предлагается это делать на молдавской территории, а почему-то на Приднестровской, задаётся тон какой-то определённой нестабильности. Это всё существовало много лет, почему тогда вы не требовали, а сейчас возникает такой вопрос?» – в свою очередь, задался вопросом глава приднестровской делегации в ОКК.

Тирасполь подчёркивает, что блокпосты и сотрудники МВД Приднестровья (а там есть представители только этого ведомства) находятся исключительно на территории ПМР, в том числе и в приднестровской части Зоны безопасности. Это создаёт чувство безопасности у населения Приднестровья, а вот их отсутствие повлечёт только растущее чувство тревоги.

«Содержится требование, которое заведомо неприемлемо будет для Тирасполя, – это ликвидация блокпостов. Учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, совершенно очевидно, что Тирасполь на это не пойдёт, а это означает, что предложение молдавской делегации непроходное», – отметил по этому поводу сопредседатель в ОКК от Российской Федерации Александр Андреев.

В своём заявлении Тирасполь в очередной раз предложил представителям других сторон в ОКК приступить к обсуждению предложений, которые ранее представила российская делегация. Они являются адекватными ситуации, компромиссными и максимально учитывают позиции сторон. Также приднестровская делегация обратилась к коллегам из Молдовы с предложением прекратить блокирование нормальной работы ОКК и принимать решения исходя из сложившейся ситуации.

  • Вчера, 18:48
  • DTV
  • Просмотров: 67
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