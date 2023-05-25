Работа Объединённой контрольной комиссии пробуксовывает. На сегодняшнем заседании стороны не подписали доклад Объединённого военного командования за прошлую неделю. Напомним, это одна из основ механизма ОКК – в течение недели военные наблюдатели объезжают посты миротворцев, оценивают обстановку в Зоне безопасности и потом отражают это в общем докладе.
Молдавская делегация в ОКК отказалась подписывать документ. Как следствие, его не зачитали на сегодняшнем заседании, что обычно происходит каждую неделю. Причина – несогласие с тем, что в документе используются словосочетание «Министерство обороны Приднестровья» и названия иных ведомств нашей республики, сообщает novostipmr.com
«Те разногласия, которые легли в основу неподписания молдавской стороной данного документа, банальны. Ведь всё заключается в том, что есть аббревиатура определённых названий. Вот, допустим, военные наблюдатели подъезжают к воинской части, выходит командир, и его спрашивают: "Какому ведомству вы подчиняетесь?". Естественно, командир воинской части отвечает: "Я подчиняюсь Министерству обороны Приднестровья". Это слышали военные наблюдатели Приднестровья, России и, естественно, Молдовы. В соответствии с регламентирующими документами … всё должно быть записано исходя из того, как это было произнесено», – сказал в интервью журналистам сопредседатель в ОКК от Приднестровья Олег Беляков.
Тем более что названия «Минобороны ПМР» и подобные ему уже много лет фигурируют в документах и докладах Объединённого военного командования и Объединённой военной комиссии, подчеркнул глава приднестровской делегации.
«Я искренне сожалею, но должен констатировать, что сегодня с молдавской стороной диалога не получилось», – добавил Олег Беляков, отметив, что Приднестровье расценивает подобные действия как какую-то инициативу по блокированию работы ОКК.
Блокпосты на приднестровских дорогах снова стали камнем преткновения на заседании Объединённой контрольной комиссии. Молдавская делегация упорно именует их фортификационными сооружениями и настаивает на полном снятии. В заявлении, распространённом неделю назад, Кишинёв выражает озабоченность «в связи с ухудшением обстановки в Зоне безопасности», «ростом напряжённости и осложнением ситуации в зоне ответственности Совместных миротворческих сил».
Тирасполь, в свою очередь, недоумевает, о каком «росте напряженности» идёт речь. Чтобы подчеркнуть своё категорическое несогласие, сегодня делегация выступила с «Особым мнением» – документом, где в том числе подчёркивается, почему такие посты необходимы.
Сопредседатель в ОКК от Приднестровья Олег Беляков напомнил, что в республике уже год действует код террористической опасности. Хоть он и смягчился (с красного стал жёлтым), но, как показывают события этой весны, угроза в республике сохраняется. В своём заявлении (том самом особом мнении) делегация напоминает о ряде терактов, совершённых в прошлом году, и о тех, что удалось (к счастью) предотвратить в этом. Обо всех них Тирасполь широко информировал как официальный Кишинёв, так и ряд крупных политических игроков и международных организаций.
«Обвиняют нас в том…, что мы защищаем приднестровский народ, в том, что мы готовы представить соответствующую информацию по готовящимся терактам международному сообществу. Оказывается, что мы во всём этом виноваты, что боремся за то, чтобы не случилось здесь беды», – выразил недоумение Олег Беляков.
Приднестровская делегация напомнила, что все акты террора совершались только на территории Приднестровья и в приднестровской части Зоны безопасности. На территории же Молдовы, в том числе и в молдавской части Зоны безопасности, ничего подобного не было.
«Сегодня предлагается переписывать все канавы и ямы, не предлагается это делать на молдавской территории, а почему-то на Приднестровской, задаётся тон какой-то определённой нестабильности. Это всё существовало много лет, почему тогда вы не требовали, а сейчас возникает такой вопрос?» – в свою очередь, задался вопросом глава приднестровской делегации в ОКК.
Тирасполь подчёркивает, что блокпосты и сотрудники МВД Приднестровья (а там есть представители только этого ведомства) находятся исключительно на территории ПМР, в том числе и в приднестровской части Зоны безопасности. Это создаёт чувство безопасности у населения Приднестровья, а вот их отсутствие повлечёт только растущее чувство тревоги.
«Содержится требование, которое заведомо неприемлемо будет для Тирасполя, – это ликвидация блокпостов. Учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, совершенно очевидно, что Тирасполь на это не пойдёт, а это означает, что предложение молдавской делегации непроходное», – отметил по этому поводу сопредседатель в ОКК от Российской Федерации Александр Андреев.
В своём заявлении Тирасполь в очередной раз предложил представителям других сторон в ОКК приступить к обсуждению предложений, которые ранее представила российская делегация. Они являются адекватными ситуации, компромиссными и максимально учитывают позиции сторон. Также приднестровская делегация обратилась к коллегам из Молдовы с предложением прекратить блокирование нормальной работы ОКК и принимать решения исходя из сложившейся ситуации.