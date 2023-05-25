«Газпром» оказался в самом эпицентре боев за кресло президента Турции. Прозападные конкуренты действующего главы Реджепа Эрдогана обвинили компанию и Россию во всех «газовых грехах». «Газпрому» пришлось опровергать.
«Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление „Газпрому“ турецкой компании BOTAS, полностью не соответствует действительности», — сообщает «Газпром», передаёт eadaily.com
Так компания отреагировала на комментарий экс-главы департамента закупок госкомпании BOTAS Али Арифа Актюрка. Тот предположил в комментарии Halk TV, что «Газпром» может предложить Турции передать ему в управление Botas в обмен на погашение долга за газ.
Reuters сообщало, что Россия согласилась отложить выплату Турцией долга за газ в $ 600 млн до 2024 года и общая отсрочка может достигнуть $ 4 млрд.
Не менее провокационное заявление сделал вчера и сам кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Он заявил, что будущий газовый хаб может лишить страну энергонезависимости.
«Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30−40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70−80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!» — сказал кандидат.
Вполне очевидно, что турецкая оппозиция пытается разыграть накануне второго тура выборов газовую карту и переворачивает все с ног на голову. Эксперты не раз подчеркивали, что главным выгодоприобретателем хаба станет Турция и именно Россия окажется в большей зависимости от нее, так как хаб будет работать на экспорт газа в Европу и Россия будет не единственным поставщиком.