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«Газпром» привлекли к выборам президента Турции: компания отбивается от обвинений

«Газпром» привлекли к выборам президента Турции: компания отбивается от обвинений
фото : nature.com

«Газпром» оказался в самом эпицентре боев за кресло президента Турции. Прозападные конкуренты действующего главы Реджепа Эрдогана обвинили компанию и Россию во всех «газовых грехах». «Газпрому» пришлось опровергать.

«Информация, распространяемая в ряде турецких СМИ о якобы имевших место переговорах или намерениях в отношении передачи в управление „Газпрому“ турецкой компании BOTAS, полностью не соответствует действительности», — сообщает «Газпром», передаёт eadaily.com

Так компания отреагировала на комментарий экс-главы департамента закупок госкомпании BOTAS Али Арифа Актюрка. Тот предположил в комментарии Halk TV, что «Газпром» может предложить Турции передать ему в управление Botas в обмен на погашение долга за газ.

Reuters сообщало, что Россия согласилась отложить выплату Турцией долга за газ в $ 600 млн до 2024 года и общая отсрочка может достигнуть $ 4 млрд.

Не менее провокационное заявление сделал вчера и сам кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Он заявил, что будущий газовый хаб может лишить страну энергонезависимости.

«Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30−40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70−80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!» — сказал кандидат.

Вполне очевидно, что турецкая оппозиция пытается разыграть накануне второго тура выборов газовую карту и переворачивает все с ног на голову. Эксперты не раз подчеркивали, что главным выгодоприобретателем хаба станет Турция и именно Россия окажется в большей зависимости от нее, так как хаб будет работать на экспорт газа в Европу и Россия будет не единственным поставщиком.

  • Вчера, 19:03
  • DTV
  • Просмотров: 66
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