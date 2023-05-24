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Еврокомиссия советует свернуть энергетическую помощь гражданам и бизнесу

Еврокомиссия советует свернуть энергетическую помощь гражданам и бизнесу

Брюссель рекомендует столицам Евросоюза отменить к концу этого года меры по смягчению эффекта от высоких цен на энергию, сообщает euronews.com

Правительства ЕС потратили значительные средства, чтобы сдерживать топливную инфляцию, субсидировать энергоёмкое производство, помогать гражданам и бизнесу оплачивать возросшие счета за электричество и газ.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони посоветовал восстанавливать бюджетную дисциплину, пока в основном в союзном масштабе.

«Главная мера - это сворачивание общих мер энергетической поддержки. Я думаю, что в этом у вас может быть больше пространства для маневра. Но конечно, мы не слишком вмешиваемся в налоговую политику разных стран-членов», - сказал он.

Правило ограничения бюджетного дефицита тремя процентами были приостановлено во время пандемии коронавируса, но оно опять должно вступить в силу в 2024 году. В учреждениях Евросоюза и странах-членах решают, как стимулировать экономический рост и капиталовложения при одновременном сокращении государственных расходов.

Еврокомиссар Джентилони отметил некоторые положительные тенденции в восстановлении и предостерёг от введения мер строгой экономии.

«Несмотря на то, что у нас снижается уровень долга, снижается уровень дефицита по отношению к ВВП, нам нужна более осторожная фискальная политика. Мы не должны снова входить в спираль, как в предыдущих кризисах, когда постепенного сокращался, сокращался, сокращался уровень государственных инвестиции», - отметил еврочиновник.

Еврокомиссия указывает, что требования к бюджетному дефицита не выполняет 14 стран, среди которых Франция, Германия, Италия. А критерии долга не соответствуют правилам в трёх странах - Италии, Франции и Финляндии.

"Молдова, по словам и настроениям ПАС почти уже в ЕС, значит Кишинев легко может подчиниться этой рекомендации без учета разницы уровней жизни молдаван и жителей стран-членов Евросоюза. Более того, компенсации выделялись именно из внешних кредитов, которые могут просто прекратиться", - пишет kp.md

  • Вчера, 22:08
  • DTV
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