Цены на природный газ в Европе в четверг, 25 мая, продолжили падение, опустившись ниже уровня 300 долларов за тысячу кубометров, самого низкого уровня за последние два года.
Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы в мае остаются низкими - на 32% ниже прошлогодних и одними из наименьших за последние годы. При этом заполненность хранилищ составляет более 66,5% - второй максимальный показатель для этого времени. Суммарные поступления сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС находятся на историческом максимуме, а газ впервые за последние два года торгуется ниже $300 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передаёт ТАСС
На газовом хабе в Амстердаме (TTF), где устанавливаются референтные цены для Европы, фьючерсные котировки на газ с поставкой в следующем месяце снижались с 28,5 евро на открытии до 26,78 евро за Мегаватт-час, т.е. около 300 долларов за тысячу кубометров, сообщает mold-street.com
Были и колебания цены даже ниже уровня 290 долларов за тысячу кубометров. Такая эволюция объясняется тенденциями в экономике основных государств ЕС, пишет Bloomberg.
Таким образом, статистические данные, опубликованные в четверг, показывают, что Германия вошла в рецессию в первом квартале этого года, что выявляет трудности, с которыми приходится сталкиваться основной экономике континента после кризиса, вызванного, в частности, рекордными ценами на энергоносители в прошлом году.
В то же время спрос на газ в промышленном секторе Европы скромен, несмотря на недавнее падение цен, что привело к перенасыщению рынка.
Кроме того, степень заполнения хранилищ метана выше нормы в это время года, а также обильные запасы сжиженного природного газа еще больше снижают риски для газоснабжения предстоящей зимой.
Следует отметить, что с начала этого года произошло 60-процентное снижение цен на газ, что дает глоток свежего воздуха страдающим от нарастания инфляции европейцам. Кроме того, текущие цены не способствуют увеличению закупок газа в Китае, где умеренное восстановление экономики подрывает спрос на топливо.
Пока удешевление газа на европейских биржах не оказывает прямого влияния на цены в Республике Молдова.
В прошлом году было закуплено и сохранено большое количество газа по цене более тысячи долларов за тысячу кубометров.
Добавим также, что министр энергетики Виктор Парликов заявил, что пока нет предпосылок для снижения действующего тарифа на газ, на что во многом влияют ранее накопленные тарифные отклонения.
«По имеющимся у меня оценкам НАРЭ, условия для снижения тарифа будут ближе к осени, может быть, даже раньше. Многое будет зависеть не только от покрытия тарифных отклонений, но и от цены, по которой мы сможем закупать газ для осенне-зимних запасов.
Когда тариф был 4 лея, никто не кричал, что тариф 4 лея, а газ на международном рынке стоит 1000 долларов. Тогда все были счастливы. Теперь приходит счет. Люди платят за отклонения тарифов от предыдущего периода, и необходимо некоторое время, чтобы они были покрыты», — сказал Виктор Парликов.