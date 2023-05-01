В Одессе после 5 июня могут открыть некоторые пляжи, но для этого муниципальные власти и арендаторы должны выполнить ряд условий. Об этом рассказал глава Одесской районной администрации Юрий Крук, передает korrespondent.net со ссылкой на Укринформ.
“Зона купания должна быть ограждена соответствующими средствами. Между траверсами должно быть натянуто заграждение с буями каждые 50 м. В районе пирсов или в конце траверсов должна быть натянута сетка - она должна быть выше уровня воды на 30 см, а ее подводная часть должна быть не менее двух метров. Это делает невозможным попадание мин в зону возможного поражения”, - подчеркнул Крук.
Чиновник добавил, что пляжи должны быть оборудованы наблюдательными пунктами, там должны дежурить спасатели с биноклями, а на пляжах должны быть размещены схемы путей эвакуации граждан к оборудованным укрытиям и установлены системы оповещения о воздушной тревоге.
При этом доступ к пляжам будет открыт только с 8:00 до 20:00, а прибрежное дно периодически должны проверять водолазы.
Специальная комиссия горсовета должна предоставить предложения по поводу того, какие пляжи можно открыть для людей, а после этого окончательное решение о доступе к побережью примут ОВА и военное командование.
В Киеве не планируют открывать пляжный сезон, киевлянам и гостям столицы рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.
А в Николаевской области доступ к пляжам Черного моря и лесам будет запрещен этим летом из-за минной угрозы.