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Молдова вышла на третье место по стоимости картофеля среди стран СНГ
фото-коллаж Point.md
В первые месяцы сбора урожая картофель на рынках самый дорогой. В Казахстане он один из самых дешевых в странах СНГ – стоит около 200 тенге за килограмм (0,47 доллара США), передаёт mir24
Рекордсмен по стоимости – Россия. Килограмм молодых клубней обойдется примерно в 180 рублей (2,34 доллара США), передает mir24.tv
Молдова вышла на третье место: картофель стоит дороже только в России и Армении.
Стоимость килограмма раннего картофеля в СНГ:
Казахстан – 200 тенге (0,47 доллара США)
Таджикистан – 6 сомони (0, 57 доллара США)
Азербайджан – 1 манат (0,61 доллара США)
Кыргызстан – 60 сомов (0,68 доллара США)
Беларусь – 3,3 бел. рублей (1,17 доллара США)
Молдова – 25 леев (1,47 доллара США)
Армения – 600 драмов (1,56 доллара США)
Россия – 180 рублей (2,34 доллара США).
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