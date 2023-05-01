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В Молдове пройдут международные учения «Воздушный бастион-2023»

В Молдове пройдут международные учения «Воздушный бастион-2023»

Национальная армия Молдовы проводит с 25 мая по 2 июня объединенные международные учения по противовоздушной обороне «Воздушный бастион-2023». Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минобороны Молдовы, передаёт sputniknews.ru

Цель маневров, как уточнили в министерстве, обеспечение мер безопасности во время проведения второго саммита Европейского политического сообщества, который запланирован в Кишиневе на 1 и 2 июня.

«Учения, запланированные в соответствии с самыми высокими международными стандартами, пройдут в учебных центрах Национальной армии и в прилегающих регионах. В них примут участие более 200 молдавских, французских, британских, румынских и американских военных», — отметили в Минобороны.

Там также добавили, что цель маневров — подготовка подразделений противовоздушной обороны Национальной армии и повышение степени оперативной совместимости между странами-партнерами, которые участвуют в учениях. Также военные обеспечат противовоздушную защиту объектов, обозначенных в рамках проведения саммита Европейского политического сообщества.

«В маневрах задействуют военную технику Национальной армии, а также французской, румынской и британской армий», — сообщили в Минобороны.

Единицы военного транспорта прибудут в Молдову в период 25—27 мая через КПП «Леушень». Техника будет передвигаться по трассе Леушень-Кишинев-учебная база в селе Бульбоака.
  • Сегодня, 14:27
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