novostipmr.com отмечают некоторое снижение цен с 12 по 26 мая. В основном оно коснулось местных овощей, живой рыбы и ягод. Так, сразу на 45 рублей упала стоимость клубники. Ранее её продавали от 75 до 90 рублей за килограмм, нынешняя же цена варьируется в пределах от 30 до 45 рублей.
«Падение недели» также зафиксировано в отношении молодого картофеля. Он подешевел сразу на 27 рублей. Две недели назад его реализовывали по цене от 36 до 45 рублей за килограмм, сегодня же продают от 15 до 18 рублей.
Не удержали прошлых позиций и грибы вешенки. Они подешевели на 15 рублей. На данный момент их стоимость 35 рублей за 1 кг.
Молодую капусту продают от 10,5 до 14 рублей за килограмм. По сравнению с двумя предыдущими неделями она упала в цене на 11 рублей.
На 8 рублей меньше прошлой цены стоят кабачки (15-20 рублей за килограмм).
На 10 рублей подешевели живые карась (45 рублей) и сом (85 рублей).
Замечено и некоторое повышение цен. На 10 рублей подорожали огурцы. Их нынешняя стоимость – от 20 до 35 рублей за килограмм.
Также на 10 рублей поднялся в цене живой карп. Сегодня его можно было приобрести по 75 рублей за 1 кг.
По некоторой мясной и молочной продукции, а также бакалейным товарам цены не изменились, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля, а то и больше.
Подробно о ценах на центральном рынке столицы – в инфографике novostipmr.com .