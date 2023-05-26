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Россия начала строительство туристического «Города солнца» в Египте

Россия начала строительство туристического «Города солнца» в Египте
фото : pxhere.com

Российский промышленный «Город Солнца» с заводами, школами и статуей Петра Великого появится в Египте. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает телеграмм-канал «Арабская Африка».

Площадь проекта промзоны, расположенного к востоку от Порт-Саида, составляет около 2 млн квадратных метров. Объем вложенного капитала к 2035 году составит около 7 млрд долларов, согласно данным Минпромторга, сообщает riafan.ru

«Россия начала строительство первой фазы реализации проекта, которая включает в себя развитие инфраструктуры для нефтехимической промышленности, производство вагонов для метро и железнодорожных транспортных средств», — сообщили египетские СМИ.

Расположенный на побережье Средиземного моря, вблизи Суэцкого канала, который служит транзитом для 20% мировой торговли, новый город уже пропитан русским духом, несмотря на то, что его черты еще только начинают формироваться. Он будет иметь форму полукруга и состоять из двух частей: восточной, которую назвали «Москва», и западной, «Санкт-Петербург». Территорию между ними планируют именовать «Уралом». В центре установят статую Петра Великого, указывающего рукой в сторону Петербурга.

В проекте присутствует наличие зоны отдыха и треугольного сада, а также производственная и социальная инфраструктура, включая школы и больницы для обеспечения полноценной жизни сотрудников компаний и их семей.

Египетско-российские переговоры о создании промзоны начались во время встречи президентов Абдель Фаттаха ас-Сиси и Владимира Путина в Сочи в 2014 году. Полноценные обсуждения реализации проекта начались в августе 2017 года, пишет eadaily.com
  • Сегодня, 19:13
  • DTV
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