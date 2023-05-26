Комитет Верховного Совета ПМР по экономической политике, бюджету и финансам начал работу над законодательной инициативой Правительства. Предлагается внести ряд изменений и дополнений в Закон «О закупках», чтобы устранить проблемы, которые затрудняют привлечение экспертов и экспертных организаций при осуществлении закупочной деятельности государственными или муниципальными заказчиками.
Как сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР, в действующей редакции закона под определение «эксперт» попадают физические лица, в том числе и индивидуальные предприниматели, которые обладают специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла. Экспертной организацией может быть юридическое лицо, осуществляющее на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам. Однако к привлечению экспертов есть и ограничения.
К проведению экспертизы не могут быть допущены те, кто работал на заказчика в течение двух лет до её проведения. Что касается организаций, то под ограничения попадают те, у которых заказчик или поставщик имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов или вкладов или долей уставного капитала.
По мнению Правительства, такие требования существенно затрудняют привлечение экспертов и экспертных организаций при определении государственными или муниципальными заказчиками исполнителя работ.
Также на заседании Комитета по экономической политике, бюджету и финансам депутаты обсудили в первом чтении внесение изменений и дополнений в Закон «О государственном перечне малых объектов приватизации на 2023-2024 годы». Проектом предлагается дополнить его 14-ю объектами, которые находятся в ведении Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов. Речь идёт об оросительных и насосных станциях в Слободзейском районе.