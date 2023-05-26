Режим чрезвычайного положения в Молдове продлен еще на 60 дней, начиная с 4 июня, решение принял парламент на своем заседании в пятницу. Решение поддержали 58 депутатов от правящей PAS.
Ранее с таким предложением выступило правительство, на заседании действующий башкан Гагаузии Ирина Влах выразила недоумение тем, что власти намерены продлить ЧП уже в восьмой раз, мотивируя это "военным риском", однако собираются проводить европейский саммит с участием представителей нескольких десятков европейских государств, передаёт sputniknews.ru
На заседании парламента в четверг, 25 мая, депутаты Блока коммунистов и социалистов предложили исключить законопроект из повестки дня, однако эта инициатива поддержки не нашла, рассмотрение было перенесено на второй день заседания.
Доклад в пленуме парламента представил премьер-министр Дорин Речан. Он много говорил о ситуации на Украине, коснувшись положения дел в Молдове ближе к концу выступления. В то же время он проинформировал депутатов, что вскоре правительство предложит парламенту принять особый механизм, как в Румынии, чтобы не было необходимости прибегать к чрезвычайному положению.
"В июне правительство завершит инициативу об изменении законодательства, чтобы внести предложение о введении в законодательные рамки инструмента "чрезвычайный указ" по образцу Румынии. Это позволит правительству реагировать немедленно, если существует безотлагательная необходимость. С другой стороны, "чрезвычайный указ" значительно нарастит эффективность парламентского контроля над решениями правительства", - заявил Речан.
В ходе сессии вопросов и ответов депутаты затронули газовый вопрос. Дорин Речан заявил, что на Украине Молдова хранит около 100 миллионов кубометров газа, заверив, что он "находится в безопасности". На вопрос, почему в Молдове до сих пор держится тариф в 30 леев за кубометр природного газа, в то время как в Европе цена энергоносителя упала до 300 долларов за тысячу кубометров, премьер не ответил.
Режим ЧП в Молдове
Парламент Молдовы объявил о введении на 60 дней в республике режима чрезвычайного положения "в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности" вечером 24 февраля 2022 года.
Впоследствии этот режим неоднократно продлевался, в последний раз – на заседании законодательного форума 2 февраля.
Тогда было утверждено постановление о продлении чрезвычайного положения еще на 60 дней, начиная с 4 февраля 2023 года. За инициативу проголосовали депутаты от правящей партии PAS. Фракция Блока коммунистов и социалистов перед голосованием в знак протеста покинула зал и в голосовании не участвовала. Представители партии "Шор" бойкотировали заседание парламента.