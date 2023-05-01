Dnestr.TV

 
0

Армения не подтвердила подписание мирного соглашения с Азербайджаном в Кишиневе

Армения не подтвердила подписание мирного соглашения с Азербайджаном в Кишиневе

Армения и Азербайджан не планируют заключать мирное соглашение на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Кишиневе 1 июня, передает Armenpress со ссылкой на МИД Армении, передаёт РБК

Стороны продолжают переговоры по урегулированию отношений, сказали в ведомстве. «Считаем, что обсуждение этих вопросов будет продолжено во время и после встречи, запланированной на полях Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. Подписание указанного соглашения не включено в повестку кишиневской встречи», — отметили в МИД республики.

Там добавили, что Армения будет готова подписать соглашение, после решения всех ключевых вопросов.

Накануне посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева заявила, что Баку рассчитывает подписать мирный договор с Арменией 1 июня на полях саммита ЕПС в Кишиневе.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о мире более года. В урегулировании участвовали европейские политики, переговоры также проходили в Москве. После встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 мая вместе и по отдельности президент России Владимир Путин сказал, что ситуация движется к урегулированию, хотя между сторонами остались «неурегулированные вопросы». Они, по словам Путина, носят «чисто технический характер».

Тогда же глава государства сказал, что через неделю (то есть 1 июня) должна состояться встреча вице-премьеров правительств трех стран, которые снимут пока «не зачищенные» вопросы. Пашинян и Алиев согласились с его предложением.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил 26 мая, что профильные вице-премьеры трех стран соберутся в Москве, чтобы «дошлифовывать вопросы». «Задачи финализировать все до конца не ставится. Поэтому нельзя прогнозировать дату подписания мирного договора… Хотя изменившиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», — говорил он.

Пашинян ранее заявил о готовности Еревана признать Нагорный Карабах, статус которого страны оспаривали, в составе Азербайджана. Алиев затем сообщил, что считает подписание мира возможным.

Заявлению Пашиняна предшествовала блокировка Лачинского коридора, единственной дороги из Армении в Нагорный Карабах. В декабре дорогу перекрыли азербайджанцы, представившиеся экоактивистами, в конце апреля Баку установил на дороге свой КПП. МИД Армении призвал Россию устранить блокаду и обеспечить вывод азербайджанских сил.

  • Сегодня, 09:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна