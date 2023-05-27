Dnestr.TV

 
0

Киев запросил у Берлина ракеты, способные долететь до Москвы

Киев запросил у Берлина ракеты, способные долететь до Москвы
Ракета Taurus (Фото: Министерства обороны Южной Кореи / Getty Images)

Украина направила Германии официальный запрос с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus, пишут Der Spiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на немецкое Минобороны.

По данным FAZ, ракета способна «долететь до Москвы», канцлер Олаф Шольц и президент Владимир Зеленский обсуждали их в начале мая во время встречи в Берлине. Der Spiegel пишет, что Киев направил запрос в последние дни, но министерство обороны не стало уточнять, сколько ракет запросила украинская армия, пишет РБК

Сообщается, что ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад ранее пообещал передать Киеву. Однако, учитывая характеристики и дальнобойность ракет Taurus, Берлин становится перед важной дилеммой, отмечается в материале газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Не все верят, что Украина будет разумно использовать такое оружие, как Taurus. Немецкая крылатая ракета может пролететь 500 километров. Таким образом, с украинской границы она способна добраться до Москвы. Поэтому некоторые опасаются, что в случае острой необходимости Киев может устроить неконтролируемую эскалацию войны», — цитирует публикацию eadaily.com

К передаче ВСУ ракет Taurus призвал в мае член внешнеполитического комитета бундестага Родерих Кизеветтер.

«Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что Украина может использовать в общевойсковых боях и что разрешено международным правом», — сказал он.

Политик сообщил, что десять лет назад для немецкой армии закупили порядка 600 ракет Taurus, и только 150 из них находятся в строю. Кизеветтер счел, что разумнее будет направить их Киеву вместо хранения.

Минобороны Германии тогда усомнилось в верности такого решения. Министр Борис Писториус отказался комментировать предложения, но отметил, что поддержка украинской армии должна быть ответственной.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus при этом может лететь на предельно низкой высоте — около 50 метров, что мешает обнаружению радарами.

Как пишет Bild, ракета способна пробить железобетонную стену толщиной в метр.

Taurus схожа по характеристикам с британско-французскими Storm Shadow. Их Лондон передал Киеву в мае, после чего Власти Донбасса несколько раз сообщали об ударах этими ракетами.

В Кремле, комментируя поставки дальнобойного оружия, заявили, что негативно отнеслись к сообщениям об этом, и добавили, что в таком случае от российских военных потребуется «адекватный ответ». МИД называл поставку дальнобойного оружия переходом красной линии. Там также предупреждали, что поставка Украине дальнобойного оружия приведет к тому, что «географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше».

  • Сегодня, 10:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП"Бендерырынокторг" приглашает к сотрудничеству
  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна