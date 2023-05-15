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В Германии будут судить популярную певицу за нацистское приветствие

В Германии будут судить популярную певицу за нацистское приветствие
фото из открытых источников

Известная в Германии певица Мелани Мюллер предстанет перед судом после того, как выяснилось, что во время одного из концертов она демонстрировала зрителям нацистское приветствие. Об этом сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на Bild.

Как рассказали в прокуратуре Лейпцига, во время концерта в сентябре 2022 года Мюллер публично продемонстрировала со сцены в сторону зрителей так называемое нацистское приветствие.

Мюллер несколько раз поднимает правую руку вверх, выкрикивая боевой клич "Восток, Восток, Восточная Германия". Из зала зрители также демонстрируют нацистское приветствие и выкрикивают Sieg Heil.

В начале мая Мюллер предъявили обвинения по статье о неконституционной символике. Полиция также провела обыск в ее доме, ей грозит до трех лет тюрьмы.

Также выяснилось, что заведение, где выступала Мюллер, связано с правоэкстремистскими организациями.

Сама певица в комментарии Bild заявила: "Во время обыска ничего не нашли, а на допросе интересовались только людьми, которые меня окружали".

Ранее сообщалось, что в вагонах поезда Railjet в Австрии включили речи нацистского лидера Адольфа Гитлера. Об этом говорится в публикации Der Standard , сообщает "Европейская правда".

Во всех вагонах поезда Railjet, который направлялся из города Брегенц в Вену, пассажиры услышали речи Гитлера, а также возгласы "Хайль Гитлер" и "Зиг хайль" вместо привычных объявлений для путешественников.

Это, в частности, запечатлел австрийский депутат от "Зеленых" Дэвид Штегмюллер, поделившийся краткой записью в Twitter.

После анализа видеозаписей с камер наблюдения ÖBB определила двух вероятно причастных к инциденту и передала данные полиции. Утверждается, что они не работники железной дороги, а были пассажирами. Известно, что это не первый подобный инцидент, но о воспроизведении записей с Гитлером ранее не сообщалось.

В ÖBB предполагают, что пассажиры каким-то образом получили ключ от кабины с переговорным устройством, которое есть у каждого работника железной дороги, и так воспроизводили записи.
  • Сегодня, 10:21
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