В Молдове впервые за три года зарегистрировали случай кори. Об этом 26 мая сообщило Национальное агентство общественного здоровья, передаёт newsmaker.md По данным Национального агентства общественного здравоохранения, последний случай был зарегистрирован в Молдове 25 марта 2020 года.
Как уточнили в агентстве, в этом году корь подтворили у 43-летнего жителя Кишинева, который недавно вернулся из зарубежной поездки. Пациента госпитализировали в Инфекционную клиническую больницу имени Тома Чорбэ.
Заболевание началось внезапно, проявлялось такими симптомами, как повышенная утомляемость, боли в мышцах, головная боль, затем повышение температуры тела до 38,4°С, боль при глотании, сухой кашель, позднее появились кожные высыпания на лице, потом они распространились по телу и конечностям. Пациента госпитализировали в Инфекционную клиническую больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, передаёт point.md
Частые осложнения из-за кори — пневмония, ларингит и менингит. Предотвратить заражение корью может только прививка. Охват вакцинацией против кори в Молдове ниже рекомендации Всемирной организации здравоохранения, который должен составлять 95%. Статистика показывает, что в возрасте одного года охват составляет 84,2%, в возрасте семи лет 92,6% и в возрасте 15 лет 93,6%.
Ранее сообщалось, что в Москве всех студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение более чем на две недели, до 13 июня, из-за кори. Заболевание выявили у учащегося вуза. Московский Роспотребнадзор начал расследование и вакцинацию студентов и преподавателей.
2 мая на дистанционное обучение также перевели студентов МГУ имени Ломоносова. В апреле корь пришла в Губкинский университет. В чем причина таких частых вспышек в последнее время? Комментирует гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков:
«Периодически такие вспышки обострения ситуации с корью не случайны, а вполне закономерны, и связаны они с проседанием уровня коллективного иммунитета. То есть снижением уровня коллективного иммунитета, который необходим для обеспечения надежной защиты популяции от заболеваемости корью. В данном случае речь идет об очень высоких цифрах этого коллективного иммунитета, то есть не менее 95% — это желательный уровень коллективного иммунитета, ну и допустимый уровень не менее 90% от всего населения. Конечно, сюда включаются в первую очередь провакцинированные, а также переболевшие.
На сегодняшний день в связи с тем, что в последние годы, я говорю сейчас не только о ковидных годах, о предковидных тоже, произошло проседание уровня вакцинации, наверное, за счет того, что увеличилось количество антиваксеров, в первую очередь родителей маленьких детей, которым показана такая вакцинация. В связи с этим довольно быстро, в течение буквально нескольких лет произошло достаточное проседание коллективного иммунитета, которое сделало популяцию менее устойчивой к заболеваемости корью. Заразиться довольно легко даже в отсутствие прямого контакта. Достаточно пребывания зараженного человека в помещении в течение некоторого количества времени, до двух часов. В малопроветриваемом помещении соответствующая взвесь, вирусная частица остается в воздухе. Карантины — совершенно оправданная вещь, они действительно позволяют купировать на относительно ранней стадии подобные вспышки, не дать им распространяться».