Патрульный экипаж ОГАИ Григориопольского РОВД днём 27 мая на ул. Дзержинского, в районе супермаркета «Шериф», обратил внимание на маленькую девочку. Она была растерянной, кого-то искала.
Милиционеры остановились и подошли к ребёнку. Малышка (ей 4 года) сотрудникам ГАИ сказала, что ищет маму, которая пошла в магазин за продуктами.
Как позже выяснилось, женщина оставила дочь дома вместе с 12-летним сыном, сама ненадолго отлучилась. Брат заигрался в телефоне и не заметил, как сестра вышла из квартиры, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
К тому времени, как сотрудники ГАИ нашли ребёнка, мать успела вернуться домой. Не обнаружив дочь, бросилась на её поиски.
Один из очевидцев подошёл к милиционерам, он узнал девочку и позвонил её маме, сообщил, что с малышкой всё в порядке, её нашли сотрудники ГАИ.