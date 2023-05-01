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В Григориополе нашли ребёнка и вернули маме

В Григориополе нашли ребёнка и вернули маме

Патрульный экипаж ОГАИ Григориопольского РОВД днём 27 мая на ул. Дзержинского, в районе супермаркета «Шериф», обратил внимание на маленькую девочку. Она была растерянной, кого-то искала.

Милиционеры остановились и подошли к ребёнку. Малышка (ей 4 года) сотрудникам ГАИ сказала, что ищет маму, которая пошла в магазин за продуктами.

Как позже выяснилось, женщина оставила дочь дома вместе с 12-летним сыном, сама ненадолго отлучилась. Брат заигрался в телефоне и не заметил, как сестра вышла из квартиры, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

К тому времени, как сотрудники ГАИ нашли ребёнка, мать успела вернуться домой. Не обнаружив дочь, бросилась на её поиски.

Один из очевидцев подошёл к милиционерам, он узнал девочку и позвонил её маме, сообщил, что с малышкой всё в порядке, её нашли сотрудники ГАИ.

Правоохранители передали ребёнка родительнице.
  • Сегодня, 10:19
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