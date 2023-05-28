Фото: РИА Новости. Архивное фото / Военнослужащие армии Румынии
Масштабные многонациональные учения Saber Guardian 23 с участием 10 тысяч военных из 13 стран, а также 1,7 тысячи единиц техники начнутся в Румынии 29 мая, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
"В многонациональных учениях Saber Guardian 23 (SG23) , которые пройдут с 29 мая по 9 июня, примут участие около 10 тысяч солдат, из них более пяти тысяч румынских солдат, с более чем 1,7 тысячи техническими средствами из нашей страны и 13 союзных и партнерских стран", - сообщается на сайте минобороны, сообщает ria.ru.
В министерстве уточнили, что это крупнейшие и наиболее сложные многонациональные учения, запланированные на этот год, которые будут проходить на полигонах и военных объектах в Румынии. В них будут принимать участие военные из Албании, Болгарии, Франции, Греции, Италии, Северной Македонии, Черногории, Польши, Португалии, Молдавии, США и Нидерландов.
Учебные мероприятия включают в себя наземные движения в тактических рамках, форсирование водотоков, тактические учения с боевыми стрельбами и без них, с применением техники всех категорий войск, прыжки с парашютом, а также мероприятия с медицинской эвакуацией и лечением раненых.