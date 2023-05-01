Онкологи, хирурги, рентгенологи, патологоанатомы, преподаватели медицинского факультета, студенты и ординаторы стали участниками научно-практической конференции «Эволюция диагностики и лечения онкологических заболеваний за последние 10 лет». Мероприятие проходило в очно-заочном виде, предусматривало международный формат: докладчики из России выступили перед коллегами по видеосвязи, врачи из Молдовы представляли свои научные работы лично. Организаторами конференции являлись Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, республиканская общественная организация «Онкологи Приднестровья», Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, клиники России и Молдовы, специализирующиеся на лечении онкологической патологии.
Онкологические заболевания являются не только проблемой здравоохранения, но и социальной. Рак занимает лидирующие позиции в структуре смертности населения многих стран. Не исключением является и Приднестровье. В большинстве случаев злокачественные новообразования, выявленные на ранних стадиях, хорошо поддаются лечению. Опасность их заключается в том, что на ранних стадиях человек не чувствует проявления болезни. Усилия исследователей всего мира сосредоточены на борьбе с онкологией, снижении инвалидизации и смертности от рака.
В приветственном слове, адресованном министром здравоохранения Кристиной Албул, было обозначено, что медицина не имеет ни политических, ни языковых границ.
«Каждый день доктор встречается один на один с пациентом и этой страшной болезнью. Сделать правильный выбор в лечении, оказать психологическую поддержку – важный аспект медицинской помощи. Поэтому сегодняшнее мероприятие – это ещё один шаг для развития нашей медицины, повышении квалификации врача. Здравоохранение – это международная задача всех врачей», – прозвучало от имени главы Минздрава.
Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, после приветственной части лекторы конференции приступили к представлению докладов. Программа выступлений была обширной: свои работы представили 16 врачей, осуществляющих лечебную деятельность в молдавских и российских медицинских учреждениях. Информация сопровождалась презентациями, где врачи демонстрировали случаи из собственной практики. Вниманию участников был представлен уникальный опыт различных областей и специальностей онкологии, все передовые методы лечения и достижениях врачей-онкологов за последние 10 лет.
На закрытии конференции присутствовала министр Кристина Албул.
«Я хочу поблагодарить вас всех, в особенности, наших лекторов за опыт и практику, которые теперь наши врачи могут применить в своей работе. Искренняя благодарность всем организаторам. Мы обязательно будем проводить встречи в таком формате, это важно и необходимо. До новых встреч», – подвела итог министр.