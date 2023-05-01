Приднестровье сохранит блокпосты на дорогах до тех пор, пока будет существовать угроза терактов. «Особое мнение» по этому поводу Тирасполь выразил на заседании ОКК в четверг, оформив его в виде документа.
Отвечая на сделанное ранее заявление делегации от Кишинева, приднестровская сторона напомнила, что блокпосты установили прошлой весной после ряда терактов.
Кишинёв выражает «озабоченность» их наличием, Тирасполь же подчёркивает, что это служит мерой профилактики во время реально сохраняющейся опасности, передает news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
«На территории Приднестровья ситуация достаточно критична и по-прежнему действует “желтый код” террористической опасности. Мы вынуждены выполнять свои обязанности в достаточно тяжелых условиях, постоянно ведем определенную работу по недопущению новых терактов и каких-то определенных обострений ситуации на нашей территории. В то же время готовы к сотрудничеству со всеми сторонами, желающими убедиться в том, что это на самом деле именно так», — сказал сопредседатель Приднестровья в ОКК Олег Беляков.
Девятого марта органы безопасности Приднестровья сообщили о предотвращении теракта в отношении высших должностных лиц. По сообщению местной прокуратуры, теракт должен был произойти в центре Тирасполя, преступники рассчитывали на устранение первых лиц и большое количество жертв.
В рамках онлайн-встречи с послом США в Молдове Кентом Логсдоном 27 марта Красносельский предложил правоохранительным органам США, в частности ФБР, подключиться к расследованию предотвращенных в Приднестровье терактов. Американский дипломат заявил, что диппредставительство США в Молдове свяжется со специалистами по безопасности Приднестровья и «потом посмотрит, как будет дальше координировать действия».