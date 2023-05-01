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За год во въезде в Молдову отказали примерно 8 тыс. человек, из них более 3000 из России

За год во въезде в Молдову отказали примерно 8 тыс. человек, из них более 3000 из России
Фото: border.gov.md/ Пограничная полиция Молдовы, кишинёвский аэропорт

Государственные учреждения Молдовы использовали инструменты, предусмотренные механизмом чрезвычайного положения, чтобы должным образом и мирным путем справиться с возможными вызовами гибридной войны, которую ведет Россия.

В течение года въезд в Республику Молдова был ограничен примерно для 8 тысяч человек. Более 3 тысяч из них были из Российской Федерации, заявил премьер-министр РМ Дорин Речан на пленарном заседании парламента во время рассмотрения темы о продлении чрезвычайного положения в Республике Молдова, сообщает deschide.md

Депутат от PAS Василе Грэдинару спросил премьер-министра Дорина Речана об инструментах, используемых властями для ограничения въезда российских «политехнологов» и «диверсантов» в Республику Молдова.

«Учреждения Республики Молдова использовали инструменты, предусмотренные механизмом чрезвычайного положения, и, соответственно, в Республику Молдова в прошлом году не были допущены 7 857 человек, из которых 3 092 лица были из Российской Федерации, которые считались опасными элементами, угрожающими порядку и безопасности Республики Молдова.

Поэтому я подтверждаю, что да, этот инструмент очень эффективен для правительства, чтобы гарантировать, что власть может правильно и мирно справиться с возможными вызовами гибридной войне», — ответил премьер-министр РМ Дорин Речан.

МИД РФ: "Добиваемся от Кишинева выполнения его международных обязательств в правочеловеческой сфере"

Замглавы ведомства Михаил Галузин сообщил, что в аэропорту Кишинева "обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной многочасовой процедуре дополнительного досмотра, после чего им, как правило, отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами"

Гражданам России необходимо учитывать все риски при совершении поездок в Молдову. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Участились случаи дискриминационного отношения молдавских властей к россиянам, въезжающим в Республику Молдова. По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной многочасовой процедуре дополнительного досмотра, после чего им, как правило, отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами. В этой связи МИД России рекомендовал российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова", - сказал он.

Галузин отметил, что Россия регулярно обращает внимание молдавских властей на системную дискриминацию в стране русскоязычного населения.

"Добиваемся от Кишинева выполнения его международных обязательств в правочеловеческой сфере", - добавил замглавы МИД РФ.

Следует отметить, что ранее Пограничная полиция Молдовы заявила, что большинство лиц, которым было отказано во въезде в Республику Молдова, не соответствовали условиям разрешения на пересечение государственной границы в том смысле, что не могли обосновать цель своей поездки в страну. В соответствии с юридическими процедурами все лица, которым не разрешен въезд в Молдову, возвращаются в исходное государство.
  • Сегодня, 10:58
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