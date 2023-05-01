Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,47% во втором туре президентских выборов в Турции. Эти данные обнародовал в воскресенье глава Высшего избирательного совета (Центризбирком) Турции Ахмет Енер.
"Сейчас посчитано 54% отданных голосов. 26,7 млн голосов обработано, принято 26,4 млн бюллетеней. Данные подсчета продолжают поступать. Тайип Эрдоган получает 54,47%, Кемаль Кылычдароглу - 45,53%", - заявил он, пишет ТАСС.
При этом газета Yeni Şafak сообщила, что по итогам обработки около 92% бюллетеней Эрдоган набирает 52,6% голосов, Кылычдароглу отстает от Эрдогана с 47,4%.
Оппозиционный канал Halk TV сообщает, что по итогам обработки того же количества бюллетеней Эрдоган набирает 50,81%. Комментаторы, выступающие на канале, при этом предполагают, что итоговые результаты будут в районе 51% у Эрдогана, что свидетельствует о крайней поляризации общества.