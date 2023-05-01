Президент Молдовы Майя Санду надеется урегулировать приднестровский конфликт до того, как республика вступит в Евросоюз.
Соответствующее заявление она сделала в интервью для издания Geopolitique, сообщает noi.md.
Глава государства отметила, что надеется на реинтеграцию Приднестровского региона до вступления Молдовы в Европейский союз.
«Мы надеемся, что сможем реинтегрировать регион до того, как станем членами ЕС, но мы не верим, что, если конфликт не будет полностью разрешён, это станет препятствием для вступления Молдовы в ЕС», — сказала Майя Санду.