Dnestr.TV

 
0

Санду: Надеемся решить приднестровский конфликт до вступления Молдовы в ЕС

Санду: Надеемся решить приднестровский конфликт до вступления Молдовы в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду надеется урегулировать приднестровский конфликт до того, как республика вступит в Евросоюз.

Соответствующее заявление она сделала в интервью для издания Geopolitique, сообщает noi.md.

Глава государства отметила, что надеется на реинтеграцию Приднестровского региона до вступления Молдовы в Европейский союз.

«Мы надеемся, что сможем реинтегрировать регион до того, как станем членами ЕС, но мы не верим, что, если конфликт не будет полностью разрешён, это станет препятствием для вступления Молдовы в ЕС», — сказала Майя Санду.
  • Вчера, 20:14
  • DTV
  • Просмотров: 69
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
  • Болгария изменила правила въезда для туристов

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Николай Басков, Филипп Киркоров и Стас Михайлов исполни ...
  • 9 мая Вадим Красносельский дал интервью журналистам (ви ...
  • В Тирасполе отпраздновали День Победы
  • На еврейском кладбище в Бендерах прошёл памятный митинг
  • Из-за неисправности старого телевизора погиб человек
  • Приднестровье празднует День Великой Победы
  • ЧВК «Вагнер» скоро перестанет существовать — Пригожин
  • Вадим Красносельский прокомментировал обстановку вокруг ...
  • Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров СНГ, кроме ...
  • Болгария изменила правила въезда для туристов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна