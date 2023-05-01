Сборы суворовцев длились три дня и проходили по традиции на базе оздоровительного комплекса «Днестровские зори».
По прибытии воспитанники училища разбили полевой лагерь по всем нормам военного дела. Программа была насыщена соревнованиями в военно-прикладных дисциплинах и спортивными состязаниями, передает пресс-служба Минобороны республики.
«Здесь все по-военному. В полевом выходе принимают участие суворовцы 8-х, 9-х, 10-х классов. Ребята очень просили, говорили, что хотят показать себя вне стен суворовского училища. Суворовцам полевой выход пойдет только на пользу, потому что здесь важен коллектив. Они работают в составе подразделения и должны выполнить поставленную задачу. Это очень важно, каждый из них понимает, что работает на результат своего подразделения. Это огромный опыт и для командиров в том числе», – отметил начальник Тираспольского суворовского военного училища полковник Сергей Александров.
Строевой конкурс «Статен в строю, силен в бою!» определил самый подготовленный в строевой выучке курс. С суворовцами провели инструкторско-методические занятия по разведывательной и инженерной подготовке. Ребята смогли подробнее узнать о специфике этих подразделений. Ознакомились с тактической экипировкой разведчика, учились маскироваться на местности, изучили виды инженерных заграждений.
В программу сборов вошли состязания в военизированной эстафете, общей физической подготовке, метании гранаты, «дартсе», а также стрелковый поединок на время. Командное испытание для подрастающих богатырей – перетягивание каната.
«Самое главное, что мы здесь учимся принимать решения, это очень ответственно. Нам, как будущим командирам, предстоит руководить личным составом. На таких полевых выходах и закаляются такие качества, как самостоятельность и ответственность. Здесь царит атмосфера полного единения, сплоченности. Всем приятно, конечно, посоревноваться, чтобы выявить лучший курс-подразделение», – рассказал один из суворовцев.
В качестве еще одной проверки на оперативность действий был объявлен подъем личного состава по сигналу «Тревога» и прибытие в заданную точку на время в составе подразделения.
Как для настоящих военных, для суворовцев была организованна полевая кухня. Вкусная каша с тушенкой и первые блюда готовились исключительно на огне.
После ужина суворовцев ждала вечерняя концертная программа, отдых и крепкий сон в палатках на свежем воздухе в живописном оздоровительном комплексе у реки «Днестровские зори».
В третий день полевого выхода среди суворовцев определили лучшего командира. На время представителям каждого курса нужно было продемонстрировать свои навыки в разборке и сборке автомата, в снаряжении магазина. Проверяли умение ориентироваться и вычислять расстояние по карте.
По итогам военно-полевых сборов третье место заняла команда 4-го курса, второе место – 5 курс, первое место заняли будущие выпускники – команда 6-го курса. Всем участникам вручили грамоты.
На полевом выходе в составе подразделений суворовцы показали все свои навыки и умения, которые они получили за весь период обучения в суворовском училище.