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Временно запрещена парковка машин на стоянке в аэропорту Кишинева

Временно запрещена парковка машин на стоянке в аэропорту Кишинева
Фото: открытые источники

С сегодняшнего дня временно запрещена парковка машин на стоянке в Международном аэропорту Кишинева.

Как сообщалось ранее, в преддверии саммита Европейского политического сообщества Международный аэропорт Кишинева и близлежащая к нему автостоянка будут работать в особом режиме, согласно следующему графику:

· в период с 01.06 (00:01) по 02.06 (07:00) Международный аэропорт Кишинева объявлен зоной с ограниченным доступом. В связи с этим, посетителям будет запрещен доступ в зону аэропорта;

· в период с 15.05 по 28.05 парковка автомобилей на нижних этажах будет запрещена. Верхний этаж будет доступен для парковки;

· в период с 28.05 - 02.06 (до 07.00) парковка будет запрещена (на всех уровнях)

Выезд автомобилей, припаркованных до 28 мая, будет возможен до 23:00, 31 мая 2023 или после 07:00, 02 июня, передает noi.md.
  • Вчера, 20:21
  • DTV
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