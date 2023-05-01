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МИД РФ рассчитывает, что Молдова не будет политизировать газовый вопрос

МИД РФ рассчитывает, что Молдова не будет политизировать газовый вопрос
Фото: открытые источники

Замглавы МИД Михаил Галузин заявил, что "вопросы поставок российского газа в Молдавию лежат сугубо в коммерческой плоскости и относятся к ведению ПАО "Газпром"

Россия полностью выполняет свои обязательства по контракту о поставках газа в Молдову и рассчитывает, что Кишинев не будет политизировать газовый вопрос. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Россия является надежным и ответственным поставщиком энергоресурсов и полностью выполняет свои обязательства по газовому контракту, заключенному в октябре 2021 года, - сказал он. - Ожидаем аналогичного неполитизированного подхода и от молдавской стороны".

Галузин указал, что РФ неоднократно подчеркивала, что "вопросы поставок российского газа в Молдову лежат сугубо в коммерческой плоскости и относятся к ведению ПАО "Газпром". "Предпринимаемые официальным Кишиневом попытки поиска альтернативных источников поставок энергоносителей - это внутреннее дело Республики Молдова", - отметил замминистра.

В феврале президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика впервые в истории не зависит от единственного источника поставок природного газа. Она поблагодарила западных партнеров, которые помогли финансировать программы преодоления энергетической уязвимости, что позволило властям предоставить компенсации и финансовую поддержку наиболее уязвимым слоям населения.

Молдова переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, которые спровоцировали акции протеста в стране. Кроме того, с октября "Газпром", который до 2022 года был единственным поставщиком газа в республику, на 30% сократил суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако власти Молдовы возложили ответственность за кризис на российский газовый холдинг. В этой ситуации власти заявили, что дефицит газа покрывается из сформированных в прошлом году резервов газа, в том числе и российского, которые закачаны в подземные хранилища Украины и Румынии, пишет ТАСС.

  • Вчера, 20:26
  • DTV
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