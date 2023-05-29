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В Молдове будет создан Центр по борьбе с пропагандой

В Молдове будет создан Центр по борьбе с пропагандой

Президент Майя Санду 29 мая провела брифинг для прессы о ситуации с информационной безопасностью в Молдове, а также рассказала действиях по борьбе с пропагандой, которые будут предприняты властями, передаёт point.md

"Россия не может напасть на нашу страну военным путем, но она постоянно нападает информационно, посредством лжи, пропаганды, дезинформации. День за днем Кремль и преступные группировки проводят гибридные атаки с использованием оружия пропаганды, чтобы посеять ненависть в Республике Молдова, ослабить наше доверие друг к другу и к нашему государству", - заявила Санду, цитирует protv.md

По словам Санду, план тех, кто запускает фейки и способствует их распространению, состоит в том, чтобы вызвать страх, рознь и добиться своих "мелких целей, потому что танками до нас не добраться".

"Кремль спонсирует огромными суммами распространение лжи в СМИ, в социальных сетях, финансирует преступные группировки грязными деньгами, которые пытаются помешать нам на пути развития нашей страны.

Фейки, транслируемые по телевидению и в Интернете, стали самым опасным оружием, с помощью которого на нас сегодня нападают. Огромными деньгами, с круглосуточно работающими фабриками троллей, они пытаются ослабить Молдову повторными атаками", - отметила президент.

В связи с этим Майя Санду предложила создать учреждение, которое будет заниматься борьбой с пропагандой.

Президент Молдовы Майя Санду предложит парламенту утвердить положение о создании Национального центра информационной обороны и борьбы с пропагандой, сообщает sputniknews.ru

"Людям нужен доступ к реальным фактам, правдивой информации без манипуляций, возможности услышать больше мнений и узнать, что происходит в их стране и в мире. Сегодня я объявляю о законодательной инициативе по созданию ведомства, которое будет бороться с вредной для Молдовы пропагандой и защищать наших граждан от манипуляций и постоянных пропагандистских атак", – заявила президент.

Она добавила, что предложит парламенту создать Национальный центр информационной обороны и борьбы с пропагандой с символическим названием "Патриот".

По ее словам, центр будет координировать и претворять в жизнь политику государства в области информационной безопасности и идентификации, предотвращения и борьбе с дезинформацией на национальном уровне.

Санду также сообщила, что у нового ведомства будет две основные задачи:

- передавать правдивую информацию широкой аудитории и обеспечивать постоянный диалог с гражданами, а также помогать всем государственным учреждениям продвигать национальные интересы и повышать устойчивость общества перед лицом дезинформации;

- выявлять, оценивать и устранять риски, связанные с гибридными угрозами и дезинформацией о национальной безопасности.

Проект законодательной инициативы президента Молдовы должен быть опубликован 30 мая для общественных консультаций, а до конца июня он буде направлен в Парламент страны, сообщаетprotv.md

По мнению Санду, такая законодательная инициатива не противоречит принципам свободы слова.

"Право на свободу слова является неоспоримой ценностью и лежит в основе демократического развития, которого мы все хотим. Но свобода слова не может быть прикрытием для лжи и одурманивания", – сказала президент.
  • Сегодня, 10:10
  • DTV
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