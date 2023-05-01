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Подарочный набор "Ничего"

Подарочный набор "Ничего"

Управление НЦБК по борьбе с коррупцией в образовании предупредило родителей на счет даров педагогам.Ничего дарить нельзя! Первый и последний звонок перестали быть праздником и для учеников, и для учителей, пишет kp.md

Все, что дарят учителям - недопустимые подарки

Глава Управления по борьбе с коррупцией в образовании НЦБК Ион Прутяну объясняет, что в соответствии с Законом о неподкупности, учителя, педагоги, преподаватели попадают в категорию публичных агентов, а публичные агенты соблюдают ряд мер по обеспечению неподкупности. Тот же закон устанавливает, что во избежание проявлений коррупции в деятельности публичных агентов, их руководителей и, в данном случае учителей, им запрещено принимать подарки (товары, услуги и т. д.), предназначенные лично для них или для их семей, если их предоставление прямо или косвенно связано с выполнением их профессиональной деятельности. Все, что дарят учителям, - недопустимые подарки. Подарки, которых требуют учителя, считаются взяточничеством, а это является коррупционным преступлением, сообщает ipn.md

Если подарок, например, положили на стол в классе в отсутствие педагога, то следует объявить, что это недопустимый подарок, зарегистрировать его в школьном реестре недопустимых подарков и по ходатайству директора передать в НЦБК.

«Подарки вежливости» учителям могут дарить коллеги, директор или управление образования (было такое?). Протокольные подарки преподносятся в командировках. Учителя обязаны декларировать эти подарки, их регистрируют в реестре школы, и если стоимость не превышает 1000 лей в год, учитель может их взять, если дороже – нужно выплатить разницу школе.

Получив подарок в командировке, учитель обязан его задекларировать, и специальная комиссия решит, кому он достанется: школе или педагогу. Лимит - 1000 лей в год.

Не регистрируются подарки в виде скоропортящихся продуктов, канцтоваров, предлагаемых на мероприятиях, дисконтных карт магазинов и аптек.

Скажите, разве это не торжество лицемерия? С какой стати магазинам и аптекам разрешено дарить скидочные карты? Почему можно дарить продукты? Почему на наших глазах чиновники разворовывают миллиарды казенных денег, а показательный коррупционер - учитель или врач? - задаёт вопросы журналист KP.MD

Автор: Елена Замура

  • Сегодня, 10:39
  • DTV
  • Просмотров: 18
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