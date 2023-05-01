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Лучшего водителя определили в Григориополе

Лучшего водителя определили в Григориополе
фото : mvdpmr.org

Накануне в Григориополе прошел чемпионат по скоростному маневрированию. В нем участвовали 12 человек. Все они выступили достойно, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Судьи определили победителей в трёх номинациях:

«Лучший автомобилист» – Тарас Прудченко;

«Лучший мотоциклист» – Виталий Курчавин;

«Автоледи» – Анастасия Волкова.

Призёрам вручили заслуженные награды и памятные подарки.

Григориополь завершил марафон муниципальных туров первенства по скоростному маневрированию. Победители районных соревнований выступят на республиканском чемпионате, который состоится в конце октября.

Лучшего водителя определили в Григориополе

Лучшего водителя определили в Григориополе

Лучшего водителя определили в Григориополе

Лучшего водителя определили в Григориополе

Лучшего водителя определили в Григориополе

Лучшего водителя определили в Григориополе
фото : mvdpmr.org

  • Сегодня, 10:47
  • DTV
  • Просмотров: 16
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