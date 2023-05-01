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Лучшего водителя определили в Григориополе
Категория:
Новости дня
фото : mvdpmr.org
Накануне в Григориополе прошел чемпионат по скоростному маневрированию. В нем участвовали 12 человек. Все они выступили достойно,
сообщает
пресс-служба МВД ПМР.
Судьи определили победителей в трёх номинациях:
«Лучший автомобилист» – Тарас Прудченко;
«Лучший мотоциклист» – Виталий Курчавин;
«Автоледи» – Анастасия Волкова.
Призёрам вручили заслуженные награды и памятные подарки.
Григориополь завершил марафон муниципальных туров первенства по скоростному маневрированию. Победители районных соревнований выступят на республиканском чемпионате, который состоится в конце октября.
фото : mvdpmr.org
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