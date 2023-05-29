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Energocom продлила контракт с МолдГРЭС до конца июня

Energocom продлила контракт с МолдГРЭС до конца июня

АО Energocom продлило контракт с МГРЭС в Днестровске (ПМР), в рамках которого за июнь будет закуплено около 303 тыс. МВтч. Это количество составляет 95% от необходимого потребления правого берега Днестра, передаёт noi.md

Цена составляет 66 USD/МВтч, согласована в конце марта на срок 6 месяцев. Остальная часть электроэнергии, в частности, для использования в часы пик, будет закупаться на румынской бирже OPCOM. 24 мая Украина приостановила экспорт электроэнергии в соседние страны. С тех пор Energocom заменил энергию, приобретаемую у "Укргидроэнерго", на энергию, приобретаемую у OPCOM. В следующем месяце румынская компания SN Nuclearelectrica SA продолжит работы по обслуживанию и профилактике.

Ранее сообщалось, что Молдавское госпредприятие Energocom продлило контракт с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС на шесть месяцев, сообщала пресс-служба компании.

Закупочная цена при этом снизилась на $7 - с $73 за 1 МВт.ч. до $66 за 1 МВт.ч.

По условиям контракта, ГРЭС будет поставлять 282 тыяч. МВт.ч. электроэнергии ежемесячно. Это составляет 90% от потребностей Молдавии.

Еще 5,5% от потребностей Молдавия будет закупать у румынской Nuclearelectrica по цене 91 евро за 1 МВт.ч. В случае необходимости в часы пик, как отмечает Energocom, электроэнергия будет приобретаться на бирже в Румынии.

"Контракт позволит обеспечить конечных потребителей электроэнергией и стабильное функционирование энергосистемы. А продление контракта до 1 октября обеспечивает нам большую степень устойчивости и предсказуемости", - заявил тогда молдавский министр энергетики Виктор Парликов.

Республика Молдова больше не получает газа и энергоресурсов из России — Речан

"Если на момент начала потребления 100% энергоресурсов, потребляемых Молдовой, были из России, то в настоящее время республика может скорректироваться без учета потребления газа или электроэнергии из РФ", - заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в Бухаресте по вопросам безопасности Черноморского и Балканского регионов, пишет sputniknews.ru

"Молдова больше не потребляет российский газ. Она объединена в европейскую энергетическую сеть как техническая, так и коммерческая", - сообщил Речан.
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