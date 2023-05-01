29 мая 1948 года начала свою работу первая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций. В соответствии с резолюцией генеральной ассамблеи ООН эта дата с 2003 года отмечается как Международный день миротворцев.
Делегация Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии поздравила воинов-миротворцев Совместных миротворческих сил с их профессиональным праздником. Приводим текст поздравления без изменений:
"Ежегодно 29 мая во всём мире отмечается Международный День миротворцев – праздник, имеющий особое значение для приднестровцев!
Принципы международного права, отражённые в Уставе и договорах Организации Объединённых Наций, нацелены на процветание, мирное урегулирование споров, защиту прав человека и свободное развитие народов. В Приднестровье в полной мере солидарны с гуманистическим посылом деятельности ООН и располагают собственным успешным опытом миротворчества на Днестре, неоднократно подтвердившим в сложных условиях свою непреходящую ценность.
Народ Приднестровья привержен демократическим принципам самоопределения, созидания и добрососедства и строит собственную государственность в рамках концепции открытости, справедливости, мирного сосуществования и сотрудничества наций. В Приднестровье неизменно признательны военнослужащим миротворческих контингентов России, Приднестровья и Молдовы, с мужеством, честью и достоинством исполняющим свои должностные обязанности по поддержанию стабильности на Днестре. Вклад каждого миротворца, каждодневно совершающего подвиг во имя мира, безопасности и правопорядка, невозможно переоценить!
Уважаемые миротворцы! Примите искренние поздравления от приднестровской делегации в ОКК с праздником – Международным днем миротворцев. Желаем крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!"