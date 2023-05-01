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Делегация ПМР в ОКК: «Приднестровцы признательны военнослужащим миротворческих контингентов»

Делегация ПМР в ОКК: «Приднестровцы признательны военнослужащим миротворческих контингентов»
фото : Минобороны ПМР

29 мая 1948 года начала свою работу первая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций. В соответствии с резолюцией генеральной ассамблеи ООН эта дата с 2003 года отмечается как Международный день миротворцев.

Делегация Приднестровья в Объединенной контрольной комиссии поздравила воинов-миротворцев Совместных миротворческих сил с их профессиональным праздником. Приводим текст поздравления без изменений:

"Ежегодно 29 мая во всём мире отмечается Международный День миротворцев – праздник, имеющий особое значение для приднестровцев!

Принципы международного права, отражённые в Уставе и договорах Организации Объединённых Наций, нацелены на процветание, мирное урегулирование споров, защиту прав человека и свободное развитие народов. В Приднестровье в полной мере солидарны с гуманистическим посылом деятельности ООН и располагают собственным успешным опытом миротворчества на Днестре, неоднократно подтвердившим в сложных условиях свою непреходящую ценность.

Народ Приднестровья привержен демократическим принципам самоопределения, созидания и добрососедства и строит собственную государственность в рамках концепции открытости, справедливости, мирного сосуществования и сотрудничества наций. В Приднестровье неизменно признательны военнослужащим миротворческих контингентов России, Приднестровья и Молдовы, с мужеством, честью и достоинством исполняющим свои должностные обязанности по поддержанию стабильности на Днестре. Вклад каждого миротворца, каждодневно совершающего подвиг во имя мира, безопасности и правопорядка, невозможно переоценить!

Уважаемые миротворцы! Примите искренние поздравления от приднестровской делегации в ОКК с праздником – Международным днем миротворцев. Желаем крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!"

источник : novostipmr.com
  • Сегодня, 11:32
  • DTV
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