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По предварительным данным, более 57% проживающих в Молдове граждан Турции, принявших участие во втором туре выборов президента своей страны, проголосовали за кандидата от турецкой оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Об этом сообщает 29 мая турецкий телеканал TRT, передаёт eadaily.com
Всего было подано 353 голоса, из которых действительными было признано 350. При этом 200 голосов (57,14%) было отдано в поддержку Кемаля Кылычдароглу, а 150 (42,86%) — в поддержку действующего главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Явка на выборах в Молдавии составила 41%.
По последним данным ЦИК Турции, Эрдоган после обработки 99,59% бюллетеней набирает 52,16% голосов, его соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 47,84%.
Напомним, Турция уделяет большое политическое внимание и оказывает экономическую поддержку Гагаузской автономии на юге Молдавии (гагаузы — тюркский этнос. — прим. EADaily). Нынешний глава региона Ирина Влах одной из первых поспешила поздравить Реджепа Эрдогана с победой
.Мировые лидеры поздравили Эрдогана с успехом на выборах президента
Согласно неофициальным итогам второго тура выборов президента Турции, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 52% голосов, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу - менее 48%. Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу турецкого государства с успехом во втором туре выборов президента Турции. Азербайджанский лидер назвал итоги голосования 28 мая «показателем доверия турецкого народа к политике». Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что всестороннее развитие Турции продолжится в ближайшие годы под руководством Эрдогана. Алиев пожелал Эрдогану успехов в его дальнейшей деятельности на посту главы государства. Эрдоган в свою очередь выразил благодарность Алиеву за поздравления, и поздравил Азербайджан с Днём независимости. Азербайджанский лидер также пригласил Эрдогана совершить визит в Азербайджан. США
Президент США Джо Байден поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. «Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в качестве союзников по НАТО по двусторонним вопросам и глобальным вызовам»,- написал американский лидер в Twitter. С поздравлением в адрес турецкого лидера выступил и госсекретарь США Энтони Блинкен. «Поздравляю избирателей Турции с переизбранием президента Эрдогана и явкой, отражающей глубоко укоренившиеся демократические традиции. Турция является ценным союзником и партнером НАТО. С нетерпением жду продолжения нашей работы с правительством, избранным турецким народом», - написал Блинкен в Twitter. Россия
C успехом во втором туре президентских выборов, поздравил действующего главу турецкого государства и президент России Владимир Путин. «Дорогой друг, примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента. Победа на выборах стала закономерным результатом вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению самостоятельной, независимой внешней политики. Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях»,- сообщает пресс-служба Кремля.
Путин также подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. «Придаем большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба»,- отметил президент. Глава российского государства пожелал коллеге новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия.
Украина
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. «Поздравляю президента Эрдогана с победой на президентских выборах. Мы надеемся развивать наше сотрудничество в интересах безопасности и стабильности Европы и далее укреплять стратегическое партнерство во благо наших стран», - написал Зеленский на турецком языке в Twitter. С поздравлением в адрес турецкого лидера выступил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Поздравляю нашего стратегического партнера Турцию с завершением выборов. Отмечаю значимость дружественных и взаимовыгодных отношений между нашими странами, выступаю за дальнейшее сотрудничество с Анкарой во всех сферах, представляющих взаимный интерес», - написал глава украинского правительства. Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил турецкого лидера с переизбранием. «Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, - самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа. Важные социально-политические события в Турции совпали с тяжелыми испытаниями после удара стихии. Но, несмотря на этот вызов, удалось сохранить стабильность в обществе, для которого Вы делаете все возможное и даже больше. Считаю Вас достойным, сильным политиком и хорошим другом Беларуси. У нас одинаковые интересы по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному разрешению споров. Можете на нас всегда рассчитывать», - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что рассчитывает на скорую встречу с президентом Турции в соответствии с договоренностями, достигнутыми в октябре 2022 года в Астане. «Уверен, что отношения доверия и взаимного уважения, которые сложились между Минском и Анкарой за многие десятилетия, будут и в дальнейшем укрепляться на благо наших стран и народов», - подчеркнул белорусский лидер. Турецкая Республика Северного Кипра
Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устел поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успехом при голосовании 28 мая. Устел выразил надежду на то, что итоги выборов президента будут во благо турецкого народа. «Победа Реджепа Тайипа Эрдогана во имя сильной и стабильной Турции важна и для ТРСК»,- сказал Унал Устел. Премьер-министр Республики пожелал Эрдогану успехов на посту главы государства. Узбекистан
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора искренне поздравил Эрдогана «с убедительной, исторической победой на президентских выборах». Мирзиёев подчеркнул, что высокая явка избирателей и результаты второго тура голосования свидетельствуют об убедительной поддержке дружественным турецким народом политики и курса реформ действующего главы государства. Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Условлено о продолжении активных контактов на всех уровнях в целях подготовки повестки дня очередного заседания Совета на высшем уровне. Главы государств также обменялись мнениями по вопросам международной политики и регионального взаимодействия. Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана «с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции». «Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие», – говорится в твите казахстанского лидера. Кыргызстан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. «Искренне рад поздравить Вас с убедительной победой во втором туре президентских выборов. Народ Турции оказал Вам высокое доверие, а также поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан», - написал глава государства. Кыргызский лидер отметил, что Турция показала пример открытых, конкурентных и демократических выборов. «Уверен, что дружеские и братские отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться в духе стратегического партнерства и союзничества», - написал глава государства. Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. «С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами», - написал Пашинян в Twitter. Грузия
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов. «Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, большого друга Грузии, с переизбранием на пост лидера Турции. Турецкий народ сказал свое слово, и мы присоединяемся к его празднику. Мы готовы и дальше укреплять дружбу и стратегическое партнерство между Грузией и Турцией», — написал Ираклий Гарибашвили в социальных сетях.
Венгрия
С поздравлением в адрес Эрдогана выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Поздравляю президента Турции Эрдогана с его безоговорочной победой на выборах! Поздравляем, господин президент!» - написал Орбан в Тwitter. Иран Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов. Как сообщили в пресс-службе иранского президента, Раиси направил Эрдогану поздравительное послание. По его словам, победа на выборах является признаком продолжающегося доверия турецкого народа к Эрдогану. «Дружественные отношения Турции и Ирана, основанные на исторических, культурных и религиозных связях, а также добрососедские отношения, взаимное уважение и общие интересы двух народов, в настоящее время достигли самого высокого уровня в истории», - написал он. Рейси подчеркнул, что тесное сотрудничество между Анкарой и Тегераном в вопросах, касающихся региона и исламского мира в целом, способствует укреплению мира и стабильности в регионе.
Пакистан
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успехом во втором туре президентских выборов Турции. «Сердечно поздравляю моего дорогого брата президента Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики. Он - один из немногих мировых лидеров, чья политика неразрывно связана с интересами государства», - написал Шариф в Twitter. Пакистанский премьер назвал Эрдогана «опорой для угнетенных мусульман». «Отношения с Турцией продолжат развиваться по восходящей. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с (Эрдоганом) во имя дальнейшего углубления стратегического партнерства в соответствии с узами братства наших народов», - отметил Шариф. Германия
Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции. «Германия и Турция – близкие партнеры и союзники. Наши страны объединяют тесные социальные и экономические связи. Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Выступаем за новый импульс в направлении продвижения общих вопросов», - написал премьер в Twitter.
Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успехом во втором туре президентских выборов в Турции. Глава государства заявил, что Франция и Турция вместе преодолеют такие испытания, как возвращение мира в Европу, евроатлантический союз и будущее Средиземноморья. «Мы продолжим двигаться вперед вместе с президентом Эрдоганом, которому я передаю свои поздравления в связи с его переизбранием», - написал он в Twitter на турецком языке. Великобритания
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. «Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества между нашими странами, от расширения торговли до устранения угроз безопасности в качестве союзников по НАТО», - написал Сунак в Twitter. Алжир
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун поздравил Реджепа Тайипа Эрдоган с успехом во втором туре президентских выборов в Турции. «Уважаемый президент и дорогой друг, поздравляем вас от себя лично и от имени алжирского народа, с удовольствием и радостью приветствуя доверия братского народа Турции к вам», - говорится в поздравлении, распространенном администрацией президента Алжира. Теббун пожелал успехов Эрдогану при очередном президентском сроке. Глава государства высоко оценил политику Эрдогана, направленную на устойчивое развитие и преодоление проблем на региональном и международном уровнях. «Уверен, что новый период позволит вам укрепить доверие народа и приумножить успехи и достижения на всех уровнях», - подчеркнул он. Теббун пожелал президенту Эрдогану здоровья и успехов.
Албания и Косово
Лидеры Албании и Косово поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с успехом во втором туре выборов президента. «С победой вас, уважаемый президент», - написал на турецком и албанском языках премьер-министр Албании Эди Рама в Facebook. С поздравлением на турецком языке выступила и президент Косово Вьоса Османи. «Да обновится партнерство Косово и Турции», - написала она в Twitter. «Поздравляем президента Эрдогана с сегодняшней победой. С нетерпением жду совместной работы с целью развития нашего сотрудничества», - написала она. ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства, согласно предварительным результатам голосования 28 мая 2023 года. Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил в данной связи, что Гутерриш «с нетерпением ожидает дальнейшего укрепления сотрудничества между Турцией и ООН». Организация тюркских государств
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов. «Искренне поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов президента страны. Желаю благополучия Турецкой Республике, братскому турецкому народу и всему тюркскому миру», - написал Омуралиев в социальных сетях.
Европейский союз
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. «Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах. С нетерпением жду продолжения развития отношений с Турцией. Для ЕС и Турции стратегически важно работать над развитием отношений», - написала Ляйен в Twitter. Турецкого лидера с победой на выборах поздравил также глава Евросовета Шарль Мишель. «С нетерпением жду возможности вновь поработать с вами (президентом Эрдоганом) для углубления отношений с Турцией в ближайшие годы» - написал Мишель в Twitter. НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. «Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. С нетерпением жду продолжения нашей совместной работы и подготовки к саммиту НАТО в июле», - написал генсек Альянса в Twitter. Сербия
Президент Сербии Александар Вучич поздравил действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов. «От своего имени и от имени граждан Республики Сербия я направляю вам сердечные поздравления в связи с новым избранием на пост президента Турецкой Республики.Уверен, что и в этот период вы будете работать на благо развития своей страны и благополучия своего народа»,- сказал Вучич. Босния и Герцеговина
Члены президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович, Желька Цвиянович и Желько Комшич поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с успехом на выборах президента Турции. Египет Президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с победой на выборах президента Турции. Бразилия
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. «Желаю вам хорошего мандата, много работы на благо турецкого народа»,- написал бразильский лидер в Twitter. Луис Инасиу Лула да Силва добавил, что Турция может рассчитывать на партнерство Бразилии в глобальном сотрудничестве во имя мира и в борьбе с бедностью и во имя развития. Кувейт
Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с успехом во втором туре президентских выборов в Турции. По сообщению кувейтского агентства KUNA, эмир Наваф направил президенту Эрдогану поздравительное послание. Эмир в своем послании выразил удовлетворение переизбранием Эрдогана. Глава Кувейта пожелал турецкому лидеру успехов и дальнейших добрых отношений между двумя дружественными странами. Премьер-министр Кувейта Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах также направил послание Эрдогану, выразив удовлетворение его переизбранием на пост президента Турции. Венесуэла
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с успехом на выборах президента Турции. Мадуро разместил заметку с поздравлением в адрес Эрдогана в Twitter. «Венесуэла празднует победу нашего брата и друга. Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах в Турции. Поздравляем турецкий народ с победой. Надеемся на продолжение совместной работы во имя построения нового мира. Да здравствует Турция!», - написал президент Венесуэлы. Мадуро добавил к сообщению фотографию президента Эрдогана на фоне мечети Айя-Софья.
источник : noi.md