Традиционной рабочей практикой является проведение Президентом совещаний по вопросам, поднятым в ходе его инспекционных визитов либо дискуссионных встреч в том или ином городе (районе). На минувшей неделе Глава государства общался с каменчанами и представителями сел Каменского района. Сегодня обсуждали актуальные для них темы. Вадим Красносельский сообщил, что на основании поступивших запросов уже даны поручения оказать содействие в реконструкции зрительских трибун стадиона «Октомбрие» и оснащении беговых дорожек, а также в благоустройстве территории, прилегающей к музею Героя Советского Союза Ивана Солтыса и предоставлении автобуса для нужд учреждений культуры и спорта Каменского района. Говорили и о стадионе местного техникума. Он расположен в непосредственной близости к парку Витгенштейна. Разрабатывается проект создания на этой площадке спорткомплекса, в который войдут мини-футбольное, баскетбольно-волейбольное поля и другие классические элементы: зона воркаута, беговые дорожки, теннисные столы. Объект объединит парково-досуговую территорию и образовательное учреждение, передаёт пресс-служба главы государства
С министром внутренних дел обсудили необходимость возобновления действовавшего ранее механизма периодических (раз в месяц) выездов специалистов рыбницкого МРЭО в Каменку. Говорили о проблематике оказания нелегалами услуг по перевозке пассажиров, что создает нездоровую конкуренцию добросовестным предпринимателям. Помимо экономического фактора, важным аспектом является обеспечение безопасности пассажиров, подчеркнул Вадим Красносельский. Поручено усилить контроль в данной сфере.
Блок вопросов был связан с перспективами проведения дорожных работ в Каменском районе. Специально созданная комиссия выедет для оценки ситуации на конкретные участки в села Валя-Адынкэ, Константиновка, Грушка, Подойма, Кузьмин. Министр экономического развития сообщил, что проблемный отрезок дороги Рашково-Валя-Адынкэ включен в график работ текущего года. Сергей Оболоник отметил, что не везде необходима укладка асфальтобетонного покрытия. Много участков нуждаются в грейдировании. Этот вид работ относится к категории уходных (обслуживание), а не строительно-ремонтных, и финансируется отдельно. Если говорить о Каменском районе, то для покрытия общей потребности в грейдировании необходимо порядка 45 миллионов рублей, бюджетом на текущий момент предусмотрено около половины этой суммы.
Еще одна острая проблема для жителей ряда сел Каменского района – водоснабжение. Централизованная подача организована не везде. При этом появились дополнительные сложности. Во-первых, вода уходит из колодцев. Во-вторых, исследования артезианской воды показывает высокий уровень содержания в ней фтора. Ведется геологоразведывательная работа для обнаружения безопасных источников. Такой, к примеру, есть в районе села Грушка. Рассматривается возможность подачи этой воды в другие населенные пункты. Президент нацелил на продолжение поиска решения. По его мнению, должны действовать целевые программы по водоснабжению. Причем, важно разделить ремонт действующих систем и строительство новых сетей. Не оставляют без внимания и такой вариант, как использование в перспективе речной воды, для очищения и обработки которой потребуется строительство специальной станции.
Говорили также об обеспечении сельских медучреждений района специалистами. Кристина Албул сообщила, что среди выпускников медколледжа, которые получат дипломы уже этим летом, есть шестеро жителей Каменского района. Участники совещания отмечали, что местным администрациям необходимо принимать на своем уровне меры для удержания молодежи, в частности дипломированных специалистов, на малой родине.
Вадим Красносельский напомнил, что визит в Каменку завершил очередной президентский объезд республики. По словам Главы государства, сделанные им выводы подтверждают эффективность программы капитальных вложений и целесообразность ее продолжения. Президент отметил, что на минувшей неделе Верховный Совет принял поправки в ФКВ-2023.
На местах предстоит оперативно провести конкурсные процедуры среди строительно-подрядных организаций по дополнительно включенным в программу объектам. Параллельно необходимо оформлять запросы для формирования ФКВ-2024, подчеркнул руководитель страны.