С 22 по 28 мая в республике произошло 56 механических ДТП, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Среди основных причин:
15 человек не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом, 10 водителей не выдержали безопасную дистанцию, 8 не выдержали безопасный боковой интервал, 6 автовладельцев не предоставили преимущество в движении, 5 человек не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу», не справились с управлением двое.
Оставили место ДТП пять водителей, из которых три – были установлены сотрудниками ГАИ.
Зарегистрировано одно учётное ДТП (наезд на пешехода), в результате которого один человек получил травмы различной степени тяжести.