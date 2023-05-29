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За минувшую неделю в республике произошло более 50 ДТП

За минувшую неделю в республике произошло более 50 ДТП

С 22 по 28 мая в республике произошло 56 механических ДТП, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Среди основных причин:

15 человек не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом,
10 водителей не выдержали безопасную дистанцию,
8 не выдержали безопасный боковой интервал,
6 автовладельцев не предоставили преимущество в движении,
5 человек не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу»,
не справились с управлением двое.

Оставили место ДТП пять водителей, из которых три – были установлены сотрудниками ГАИ.

Зарегистрировано одно учётное ДТП (наезд на пешехода), в результате которого один человек получил травмы различной степени тяжести.

  • Вчера, 20:31
  • DTV
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