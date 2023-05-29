В системе дуального образования ПМР появилось новое направление – «Специалист почтовой связи».Заинтересованные ведомства обсудили организацию приемной кампании, сообщила пресс-служба Минцифры ПМР
Первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Александр Димитрогло провел совещание, посвященное организации приемной кампании по новому направлению в дуальном образовании Приднестровья – «Специалист почтовой связи».
Срок обучения по специальности, которое будут проводить Приднестровский колледж технологий и управления, а также «Почта Приднестровья», составит 2 года 10 месяцев.
В совещании приняли участие представители Министерства просвещения ПМР, Приднестровского колледжа технологий и управления, руководители государственного унитарного предприятия «Почта Приднестровья». Они обсудили то, как привлечь молодых людей на новое для республики профессиональное направление, и организацию процесса обучения.
Как сообщила пресс-служба Минцифры, приёмная кампания стартует 5 июня 2023 года.