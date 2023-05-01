У 79-летнего жителя Бендер история, связанная с телефонными мошенниками, оказалась со счастливым финалом. Курьер, которому он передал около 34 тысяч рублей ПМР, задержан, сообщает пресс-центр МВД ПМР
Напомним, пенсионер попал в сети мошенников в конце прошлой недели. По телефону аферисты сообщили пожилому человеку, что его сестра виновата в ДТП. Пострадали она и другой участник аварии.
В разговор включились «врач» и «правоохранитель». Говорили, что прямо сейчас нужны большие деньги на лечение и закрытие уголовного дела. Пенсионер передал курьеру около 34 тысяч рублей ПМР, сообщает пресс-центр МВД.
Сотрудники уголовного розыска УВД Бендер в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали молодого человека с поличным. Им оказался 19-летний тираспольчанин. С работодателем держал связь через Telegram.
О том, что в Приднестровье орудуют телефонные мошенники, молодой человек знал не понаслышке. Не так давно его бабушке, с которой он проживает, звонили незнакомцы: сообщали о мнимом ДТП с его матерью. Но у пожилой женщины не оказалось денег.
Со слов задержанного, когда ему предложили работу, он никак не связывал эти события. Соблазн лёгкого заработка притупил бдительность и страх. Теперь молодой человек под следствием, ему грозит тюремный срок.
Деньги у курьера изъяты. До окончания расследования они будут находиться при уголовном деле. Потом всю сумму передадут законному владельцу.