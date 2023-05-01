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В Украине перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

В Украине перенесли празднование Дня Победы на 8 мая

Верховная Рада Украины 29 мая одобрила предложенный президентом Владимиром Зеленским закон, согласно которому празднование Дня Победы в стране перенесли на 8 мая. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк, отметив, что теперь 8 мая официально выходной день, передаёт ТАСС. При этом, согласно этому же закону, 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

"8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Официально, - написал Железняк. - В европейских государствах победа над нацизмом ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии чествованием памяти павших во Второй мировой войне. Поэтому Украина присоединяется к демократическому миру".

По информации Гончаренко, за принятие документа проголосовали 317 депутатов при 226 минимально необходимых.

«Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических влияний. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над фашистами. Я подписал указ, и каждый год 9 мая мы будем отмечать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», — цитирует украинского президента newsmaker.md
  • Вчера, 21:56
  • DTV
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