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Попеску пригласил Шварценеггера в Молдову и предложил «быть его гидом»

Попеску пригласил Шварценеггера в Молдову и предложил «быть его гидом»
фото-коллаж

Министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску пригласил американского актера Арнольда Шварценеггера в Молдову, обещав ему лично показать все достопримечательности страны. Так Попеску поблагодарил актера за то, что в одном из эпизодов американского сериала Fubar от Netflix появился молдавский флаг, сообщает newsmaker.md

«Дорогой Шварценеггер! Мы в Молдове восхищаемся вами на протяжении поколений. Спасибо за то, что представили нашу страну и наш флаг в Fubar на
Netflix. Но если вы хотите увидеть Молдову в реальности, приезжайте! Я с удовольствием буду вашим гидом», — написал Попеску в Twitter.

Молдавский флаг появился в одной из серий американского сериала «FUBAR» от Netflix. Премьера первого сезона сериала режиссера Ника Санторы прошла 25 мая.

Главную роль Люка в шпионском боевике получил известный 75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер. В одном из эпизодов сериала Люк спрашивает у Рут, сможет ли она попасть, выстрелив в флагшток. На этом флагштоке развевался флаг Молдовы.

  • Сегодня, 08:08
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