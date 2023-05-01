Министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску пригласил американского актера Арнольда Шварценеггера в Молдову, обещав ему лично показать все достопримечательности страны. Так Попеску поблагодарил актера за то, что в одном из эпизодов американского сериала Fubar от Netflix появился молдавский флаг, сообщает newsmaker.md
«Дорогой Шварценеггер! Мы в Молдове восхищаемся вами на протяжении поколений. Спасибо за то, что представили нашу страну и наш флаг в Fubar на Netflix. Но если вы хотите увидеть Молдову в реальности, приезжайте! Я с удовольствием буду вашим гидом», — написал Попеску в Twitter.
Молдавский флаг появился в одной из серий американского сериала «FUBAR» от Netflix. Премьера первого сезона сериала режиссера Ника Санторы прошла 25 мая.
Главную роль Люка в шпионском боевике получил известный 75-летний американский актер Арнольд Шварценеггер. В одном из эпизодов сериала Люк спрашивает у Рут, сможет ли она попасть, выстрелив в флагшток. На этом флагштоке развевался флаг Молдовы.