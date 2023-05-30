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Крупные банки перестали открывать счета в долларах и евро

Крупные банки перестали открывать счета в долларах и евро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В России большинство крупных банков перестали открывать накопительные счета в долларах и евро. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службах и колл-центрах системно значимых кредитных организаций.

Завести такой счет в обеих валютах могут клиенты МКБ, поделились в организации. В Альфа-Банке подобное предложение распространяется только на доллар, сообщили в центре поддержки клиентов.

Накопительные счета в долларах и евро не открываются, а по действующим — введена комиссия, отметили в колл-центре ЮниКредит Банка. Услугу не оказывают также в Сбере, ВТБ, ПСБ, ГПБ, «Совкомбанке», «Открытии», Росбанке, Райффайзенбанке и Россельхозбанке. В «Совкомбанке» таких валютных продуктов нет, есть только в рублях, отметили в пресс-службе организации.

Вместо накопительных счетов в западных валютах банки предлагают их в рублях. Такая опция есть в «Открытии», УБРиР, Сбере и Райффайзенбанке. В ряде организаций также доступны счета в юанях. Например, в ПСБ и крымском РНКБ.

В то же время оформить депозит в западных валютах предлагают шесть игроков — МКБ, РСХБ, УБРиР, «Совкомбанк», Сбер и Альфа-Банк. Ставки в зависимости от валюты варьируются от 0,01% до 3%.

Открытие таких продуктов стало невозможным с момента введения санкций против ряда финорганизаций РФ в феврале прошлого года, сообщили в службе поддержки клиентов Росбанка. В ВТБ еще в прошлом году были доступны вклады в долларах и евро, но сейчас их уже нет, отметили в колл-центре организации. На сегодня банк предлагает депозиты в юанях под 3,25–3,50%, добавили в ВТБ. Оформление новых депозитов в западных валютах было приостановлено, рассказали и в «Открытии», добавив, что сейчас обслуживают только действующие счета до истечения их сроков.
  • Сегодня, 08:23
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