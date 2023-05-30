Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рано утром 30 мая беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. При этом они получили несущественные повреждения.
В местах, где это случилось, работают все экстренные службы города. Они выясняют, что конкретно случилось и в каких обстоятельствах. Серьезно пострадавших от этих атак людей пока не выявлено, передаёт РБК
Утром 30 мая в Москве произошла атака беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — добавил мэр.
Атакованы дронами были как минимум два жилых дома: Ленинский проспект, дом 92, корпус 1 и Профсоюзная улица, дом 98, корпус 6, сообщали ТАСС и «РИА Новости». «По внешним признакам следов пожара не обнаружено. В некоторых квартирах нарушено остекление. Предварительно, причиной могли стать беспилотники», — сказал источник ТАСС.
По данным «112», дрон залетел в квартиру на Ленинском проспекте на 14-м этаже, на беспилотнике было три взрывных устройства. Mash пишет, что трое человек были ранены. Как уточняет Shot, всего в жилые дома попали три устройства (на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и на Атласова), еще 13 были сбиты — на Рублевке, в Красногорском и Истринском районах, в Новой Москве).
Еще один взрыв прозвучал в Новой Москве. «Подразделения выезжали по адресу пос. Московский, ул. Атласова, дом 11. Обнаружено нарушение остекления на 25-м этаже, признаков пожара не обнаружено», — сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. Дом по этому адресу находится в поселке Московский, недалеко от аэропорта Внуково.
«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Прошу жителей сохранять спокойствие. Все экстренные службы работают. Будем информировать», — написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Собянин сообщил в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки на город беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) два человека обратились за медицинской помощью.
«За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — написал он.
Порядка 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в утренней атаке на столичный регион. Об этом сообщает Baza.
Как уточнили в издании, большую часть беспилотников удалось сбить силами ПВО в Московской области. Часть БПЛА зацепились за провода и деревья из-за пролета на сверхмалой высоте, говорится в сообщении, передаёт gazeta.ru
Предположительно, три беспилотника врезались в жилые дома, один из этих аппаратов мог нести взрывные устройства. Взрывные механизмы не сработали, уточнили в Baza.