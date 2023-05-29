1 июня, в Молдове пройдет саммит Европейского политического сообщества, который соберет около 50 европейских лидеров. Большинство из них уже подтвердили свое участие, однако до сих пор неизвестно, приедет ли в Молдову президент Украины Владимир Зеленский.
Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко в эфире передачи «În profunzime» на телеканале ProTV заявила, что информация о возможном прибытии президента Украины «должна быть засекречена из соображений безопасности господина Зеленского». Ревенко также отметила, что власти с уважением относятся к этой необходимости, передаёт newsmaker.md
Главы 44 стран приедут в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества, запланированном на 1 июня, еще несколько официальных лиц пока не подтвердили визит, сообщил в интервью глава МИД Молдавии Нику Попеску, передаёт РИА Новости
"На данный момент 44 главы государств и правительств подтвердили свое участие в саммите Европейского политического сообщества. Практически все лидеры приедут, но некоторые страны еще не подтвердили свое участие", - заявил Попеску в эфире радио Moldova.
По его словам, лидеры государств встретятся на пленарном заседании, после чего главы делегаций разделятся на рабочие группы для обсуждения вопросов безопасности на европейском континенте. Также между участниками запланирован ряд двусторонних встреч.
"Мы готовим несколько важных заявлений, конкретных инициатив для Молдовы, все это будет объявлено на саммите или на полях этого саммита. Их несколько " - пояснил Попеску.
На вопрос о том, будет ли участвовать в саммите Владимир Зеленский, министр ответил, что решение будет принято украинскими партнерами в день мероприятия.
Власти Молдовы готовятся к проведению 1-2 июня саммита Европейского политического сообщества, в котором примут участие представители 60 стран. Мероприятие пройдет по инициативе главы республики Майи Санду. Основателем ЕПС стал в мае прошлого года президент Франции Макрон.
Власти объявили об особых мерах безопасности во время мероприятия, что вызвало волну критики со стороны оппонентов президента и правящей партии "Действие и солидарность". Саммит пройдет на территории винодельни "Мими" в населенном пункте Бульбоака, где также располагаются военная база "Дачия" и военный полигон, на котором проводятся учения национальной армии.