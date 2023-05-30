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Во всех районах Приднестровья восстановлена подача электроэнергии Обновлено

Во всех районах Приднестровья восстановлена подача электроэнергии Обновлено

30 мая в некоторых районах Приднестровья возникли неполадки со светом. Электричество пропало в Слободзее, некоторых микрорайонах Тирасполя, Бендер и Дубоссар, а также Рыбнице и Каменке.

«В Молдове сработала автоматика отключения нагрузки, после чего наша автоматика вследствие резкого снижения нагрузки отключила потребителей», - сообщили "Новостям Приднестровья" в ГК "Днестрэнерго".

По данным Министерства энергетики Молдовы, по неизвестным пока причинам была отключена линия 330 кВ Бельцы – Днестровск. Её сразу же переподключили, но из-за отсутствия нагрузки в системе она вышла из строя.

обновлено в 18 : 37

Днем 30 мая на Украине начались масштабные отключения электроэнергии. Оператор энергосистемы страны сообщил об аварийном отключении магистральных высоковольтных линий. Одновременно сбой произошел и в Молдавии, передаёт eadaily.com

«Около 13.00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. Вследствие чего действием противоаварийной автоматики были частично обесточены потребители в нескольких областях», — сообщает «Укрэнерго». По данным оператора, идет запитывание потребителей и расследование причин инцидентна.

«Подчеркиваем, что отключения произошли из-за технических причин и не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме», — сообщает «Укрэнерго».
В ДТЭК добавили, что отключения идут по всей стране, а причиной стало падение частоты в энергосистеме. В Минэнерго страны уточнили, что частично без электроэнергии оказались в Киеве, Харькове, Полтаве, Винницах и Сумах.

Ранее, как сообщало EADaily , молдавская компания RED-Nord, поставляющая электроэнергию потребителям на севере страны, объявила, что в 13:28 произошло ошибочное отключение в системе передачи электроэнергии, эксплуатируемой компанией Moldelectrica, в результате чего пострадало большое количество потребителей.

В Минэнерго Молдавии сообщили о том, что по неизвестным причинам отключилась и высоковольтная линия Бельцы — Днестровская ТЭЦ. В Приднестровье подтвердили отключение. На предприятии «Днестрэнерго» произошла системная авария. Причиной отключения стало короткое замыкание. Электричество пропало в Слободзее, некоторых микрорайонах Тирасполя, Бендер и Дубоссар, а также Рыбнице и Каменке.

Насколько отключения на Украине и в Молдавии могут быть связаны, пока неизвестно. Но, как указывал ДТЭК, отключения на Украине начались одномоментно с Молдавией — в 13.28.

Накануне глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал Forbes, что после упреждающих ударов российской армии специалисты компании восстановили функционал где-то 70% поврежденных объектов энергосистемы, но это не означает, что они работают, как и раньше.

«Где-то 40−50% мощностей мы временно потеряли», — сказал Кудрицкий.


  • Вчера, 18:12
  • DTV
  • Просмотров: 79
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