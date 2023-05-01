На совещании при Президенте обсуждали вопросы, связанные с организацией санкционированного вывоза и складирования твердых бытовых отходов. Необходимость рабочей дискуссии с участием руководства страны связана с ситуацией, сложившейся в столице. Мусор из города вывозят на полигон ТБО, расположенный в селе Малаешты. Его проектный эксплуатационный ресурс был исчерпан еще в 2020 году. Продлить срок практического использования помог запуск сортировочной линии и постоянная рекультивация. Эти меры позволили отсрочить, но не решить проблему. На сегодняшний день ситуация критическая, констатировал в ходе совещания глава столичной администрации. Полигон переполнен. Предписания контролирующих органов однозначны: эксплуатация объекта должна быть прекращена. С сезонным повышением температуры воздуха увеличился риск возгораний на свалке. В мае зафиксировано несколько случаев. Для обеспечения безопасности в районе полигона дежурит пожарный расчет, рассказал Олег Довгопол, сообщает пресс-служба главы государства
Президент спрашивал о предлагаемых вариантах размещения нового полигона. Оптимальным видится использование под объект отработанных карьеров. В полутора километрах от действующего малаештского полигона ТБО есть несколько подходящих выработок. Это глубокие котлованы, обнесенные достаточно высокими валами, наличие которых создаст дополнительную защиту от распространения мусора. Каждый из рассматриваемых карьеров предполагает эксплуатацию по новому назначению как минимум в течение пяти лет.
Проект, предполагающий задействовать четыре участка, в целом оценивают приблизительно в 66 миллионов рублей.
Первый этап потребует больших вложений, чем последующие, отметил Олег Довгопол, так как предстоит проложить дорогу к полигону, создать пожарные водоемы и возвести сопутствующую инфраструктуру. Речь идет о 25 миллионах рублей. На запуск первой очереди потребуются не только финансы, но и время – не менее полугода.
В качестве промежуточного решения столичной проблемы на этот период предложено пойти по пути совместного использования полигона, которым сейчас пользуются бендерчане. Он расположен за Парканами. Был построен в 2015 году. Нынешнее состояние при существующем уровне заполнения позволяет его эксплуатировать в течение еще двух лет. Возросшая нагрузка, естественно, сократит этот срок, но его достаточно, чтобы успеть построить новый полигон, который станет местом складирования твердых бытовых отходов для двух городов. Такой подход видится участникам совещания целесообразным и с точки зрения дальнейшего совместного обслуживания объекта. Предложение прорабатывается.
Вадим Красносельский спрашивал, как обстоят дела в этой сфере в других населенных пунктах республики. Министр экономического развития проинформировал, что в Приднестровье 14 действующих полигонов ТБО (речь идет о санкционированных местах складирования мусора). Малаештский, парканский и ближнехуторской заполнены практически на 100% от нормативных показателей. На 50% и более исчерпан ресурс еще шести объектов.
Президент акцентировал внимание на том, что решение проблемы конкретного полигона – это точечная мера. Внимания требует сфера в целом.
Необходим системный подход и постоянный источник финансирования. Строительство полигонов – задача государственная, а значит, и ресурсы должны выделять из республиканского бюджета.
Содержание этих объектов – муниципальная обязанность, и финансирование необходимо предусматривать местным властям. При этом механизм должен быть единым по всей республике, считает Президент.
Правительству и Верховному Совету поручено проработать этот вопрос и представить предложения.